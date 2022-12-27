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Fair play ruhu

TFF Başkanı Büyükekşi: "İnsanlar bir arada birbirini taklit ediyor. Duygular bulaşarak yayılıyor. Küfürler değil, falir play'in bulaşarak yayılmasını istiyoruz."

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 27 Aralık 2022 Salı 06:50
Fair play ruhu

Fair Play/Adil Oyun Ekim Ayı Ödülleri, törenle sahiplerine dağıtıldı. TFF'nin Riva'daki tesislerindeki törene TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, Fair Play ve Sosyal Sorumluluk Kurulu Başkanı Tamer Yılmaz ve ödül alanlar katıldı. Futbolun insanları bir arada tutan en büyük güçlerden bir tanesi olduğunu belirten Başkan Büyükekşi, "İnsanımız hoşgörülü, misafirperver ve saygılıdır. Düşene mutlaka yardım elini uzatır. TFF olarak güzel duyguların şiddetini arttırmayı, yaygınlaştırmayı amaçlıyoruz" dedi.

OKTAY VE BARTU ÖRNEĞİ VERDİ

Bazen normal hayatında saygılı insanların tribünlerde her türlü şiddeti gösterdiğini gördüklerini vurgulayan Mehmet Büyükekşi, şöyle devam etti: "Çünkü insanlar bir araya gelince birbirlerini taklit ediyor. Duygular bulaşarak yayılıyor. Küfür ve hakaret değil, fair play ruhunun bulaşarak yayılmasını istiyoruz. Birçok güzel örnek var. 1969'daki G.Saray-F.Bahçe maçını unutmamız mümkün mü? Metin Oktay ve Can Bartu, ezeli rakiplerinin formalarını giymeleriyle ilgili 'şeref duyduk' diyerek ifade etmişler."

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