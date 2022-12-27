Aday sayısı artıyor

TFF Fair Play ve Sosyal Sorumluluk Kurulu Başkanı Tamer Yılmaz, Fair Play aday sayısının her ay arttığına vurgu yaptı. Yılmaz, "Her ay yaptığımız toplantılarda Fair Play ruhuna uygun hareket eden aday sayısının arttığını görmek sevinç veriyor. Başkanımızın dediği gibi Fair Play ruhu bulaşarak yaygınlaşıyor" dedi.
TFFFair Play ve Sosyal Sorumluluk Kurulu Başkanı Tamer Yılmaz, Fair Play aday sayısının her ay arttığına vurgu yaptı. Yılmaz, "Her ay yaptığımız toplantılarda Fair Play ruhuna uygun hareket eden aday sayısının arttığını görmek sevinç veriyor. Başkanımızın dediği gibi Fair Play ruhu bulaşarak yaygınlaşıyor" dedi.