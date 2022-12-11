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2 transfer gerek

Karagümrük’ün hocası Pirlo: Devre arasında stoper ve sol bek alacağız.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 11 Aralık 2022 Pazar 21:39
2 transfer gerek

Karagümrük'ün İtalyan teknik adamı Andrea Pirlo, transfere ilişkin açıklamada bulundu. Pirlo "Sol bek eksiğimiz var, bunu da ocak ayındaki transfer döneminde tamamlayacağız. Kadro içinde bu bölgeye başka alternatifler de bulabiliriz. Yarışmacı bir takımız, daha da yarışmacı olmak için eksik olduğumuz bölgeler stoper ve sol beke takviye düşünüyoruz" diye konuştu. Kampta oldukça iyi çalıştıklarını anlatan 43 yaşındaki çalıştırıcı, "Ligde bulunduğumuz yerden tabii ki memnun değiliz. Daha iyisini yapabilirdik ama olmadı. Demekki hatalar yaptık, bunları düzeltip daha iyiye gideceğimize inanıyoruz" dedi.

HAZIRLIKLAR HİÇ ARA VERMEDEN SÜRÜYOR

Öte yandan Karagümrük dün yaptığı idmanla hazırlıklarını sürdürdü. Kırmızı-siyahlılar, taktik idman yaptı. Antrenmana, sakatlığı bulunan Nicholas ile soğuk algınlığı bulunan Kerim Frei katılmadı.

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