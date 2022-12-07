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TFF'den flaş değişiklik! İkinci yarı devreye girecek

Türkiye Futbol Federasyonu Mehmet Büyükekşi, Süper Lig'in ikiinci devresinde hayata geçirecekleri yeni uygulamayı duyurdu. Dünya Kupası'ndan örnek veren Büyükekşi, maçlardaki uzatmaların AVAR tarafından takip edileceğini ve zaman ne kadar duruyorsa o kadar uzatma ekleneceğini söyledi. İşte o açıklamalar...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 07 Aralık 2022 Çarşamba 21:12
TFF'den flaş değişiklik! İkinci yarı devreye girecek

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi önemli açıklamalarda bulundu.

BeIN Sports'a konuşan Büyükekşi, Süper Lig'in ikinci yarısında hayata geçecek olan yeni uygulamayı duyurdu.

İşte o sözler...

Mehmet Büyükekşi: FIFA, 2022 Dünya Kupası'nda bir takım yeni uygulamalar yaptı. Yarı otomatik ofsayt sistemi de var. İnceleme yaptık, araştırıyor. 3 tane konu var. Bunlardan bir tanesi, çipli top. Top, kale çizgisinden çıktı mı çıkmadı mı derken gol atıldı. Çipli top marifetiyle verdi. Bir de yarı otomatik ofsayt sistemi.

Bir tane daha var. Bunu ikinci devre uygulayacağız. Bu maç niye 3-5-7 dakika uzadı deniliyordu. Süreyle ilgili hassasiyet var. Kronometre VAR odasında takip ediliyor. Ben bunu MHK başkanımıza söylediğimde 'Olmaz. Orta hakemin ve 4. hakemin sorumluluğunda' demişti. Bir maç 10 dakika uzatılması gerektiğinde 6 dakika uzatılıyordu, 6 olması gerekirken 8 uzuyordu. Dünya Kupası'nda gördükten sonra AVAR bu görevi yapacak. Süreyi tutacak. Bunu kamuoyuna duyuralım. Vakit geçirmek için futbolcular çeşitli şekilde zaman geçiriyor. Ne kadar zaman duruyorsa, o kadar uzayacak. Dünya Kupası'ndaki gibi 15 dakikaysa 15 dakika. Bunu uygulamaya başlıyoruz.

"YARI OTOMATİK OFSAYT SİSTEMİ BİRAZ MALİYETLİ"
"Yarı otomatik ofsayt sisteminin ayrı bir maliyeti var. 1.5 milyon euro ilave yük getiriyor. Çipli top için herhangi bir şey olmadı şu ana kadar. Dünya Kupası bittikten sonra faydaları zararları daha çok ortaya çıkacak. Mutabık kalırsak kulüplerle, bir sonraki yıl uygulamaya sokulabilir. Birçok ülke adım atarsa, bu teknolojinin maliyeti de düşecektir. Hem çipli top, hem yarı otomatik ofsayt sistemi için araştırmaları sürdüreceğiz. Ben geldiğimden beri futbolda teknoloji ve dijitalleşme olmazsa olmazım diyorum. Bu iki uygulama da en güzel örneği."

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