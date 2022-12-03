Ali Koç, yabancı konusunda TFF'ye çağrı yaptı: Artı olmasın

Kulüpler Birliği ve Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Kulüpler Birliği Vakfı toplantısı sonrasında açıklamalarda bulundu. Başkan Koç, ana gündem maddesinin yabancı futbolcu sayısı olan toplantıda şunları söyledi: "KONUMUZ yabancı oyuncu sayısı. Nasıl olmalı, ne zaman olmalı? Güzel sonuçlar var. Biz bu çalıştayın ilkini yaptık. Güzel sonuçlar var. Enteresan fikirler var. Esas amacımız, artık önümüzü görebilir, istikrarlı modelin, o modelin hazırlanıp, açıklanıp en az 5 yıl boyunca devam etmesi. Biz dünyada en çok yabancı oyuncu kuralını değiştiren ülkeymişiz. Son 18 yılda 10 kez değiştirmişiz. Değiştirmemizin altında bir mantık da yok. 14 yabancıya geçtikten sonra Avrupa'ya katılan Türk katılımında çeşitlilik olmuş. Akhisar, Sivas, Konya gibi... Ama kısacası biz kulüpler olarak Federasyonumuzla beraber bu işin adını koyacağız. Kulüpler Birliği olarak kendimiz bir pozisyon alalım ondan sonra federasyonla bir çalıştay yapalım."

SAYI KADEMELİ OLARAK İNEBİLİR

"Son dönemde yerlilerin maliyeti de arttı. Biz kadro planlaması yapacaksak, önümüzü 5 sezon görmek istiyoruz. Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi de dün buna benzer şeyler söyledi. Federasyonun bizimle beraber çalışma arzusunu motive edici buluyorum. Herkesin istinasız, hem fikir olduğu bir konu var, artı olmasın. Artı, özellikle hocaları yoruyor, maç esnasında. Sayı inecekse, kademeli olarak insin. Belirli bir süre içerisinde inmesi konulardan birisi. Biz gençlere en az süre tanıyan ligiz. Biz iyi oyuncu bulmakta sınıfta kalıyoruz. Doğru yabancı seçimi üstünde çok konuşuldu. Bazı arkadaşlar 30 yaş üstü yabancı olmasın dedi. Biliyorsunuz yabancılar son kontratında bize geliyor. Önümüzdeki transfer penceresine yetiştirebilir miyiz diye bakacağız ama zor. Hem çok değiştiriyoruz hem de ne zaman ve nasıl değiştireceğimizi son ana bırakıyoruz."

AHMET NUR ÇEBİ HAKLI

Başkan Ali Koç, Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin gelecek sezon 7+4 olarak uygulanacak yabancı kuralını savunmasını haklı buldu. Başkan Koç, "Sayın Ahmet Nur Çebi'nin haklı bir serzenişi var. Yabancı kuralı bir anda değişince planlama yapamıyorum. Önümüzü gösterin, ona göre planlama yapalım diyor. Mesela 2-3 sezon önce bize yabancı kuralını nasıl yapalım diye Temmuz'da söylendi" değerlendirmesinde bulundu.

5 YILLIK KURAL

Kulüpler Birliği Başkanı Ali Koç, "Allah'ın izniyle çok kısa zamanda, Türkiye Cumhuriyeti'nin 5 yıllık yabancı oyuncu kuralını geliştirip, önümüzdeki sezondan itibaren uygulamaya başlayacağız" diyerek planların uzun vadeli olduğunu hatırlattı.