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Sivas'tan Yusuf seferi

Düşme hattındaki Sivasspor, transfer için kolları sıvadı. Yiğidolar, Trabzonspor'da şans bulamayan joker Yusuf Erdoğan'ı listesine aldı.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 24 Kasım 2022 Perşembe 06:50
Sivas'tan Yusuf seferi
Ligde 4 maçtır kazanamayan ve Dünya Kupası arasına düşme hattında giren Sivasspor, kadrosunu takviye etmek için düğmeye bastı. Teknik direktör Rıza Çalımbay'ın transfer isteğine yönetim sessiz kalmadı ve girişimlere başladı. Kırmızı-beyazlı yönetim ilk olarak yerli isim listesinden Trabzonsporlu Yusuf Erdoğan'a kanca attı. 30 yaşındaki Yusuf Erdoğan'ın, 2025'e kadar sözleşmesi bulunuyor. Sağ ve sol kanadın yanı sıra her iki bekte de forma giyen joker futbolcu, Fırtına'da forma şansı bulamazken, oynadığı maçlarda da etkili olamadı. Erdoğan bu sezon ligde 4, Avrupa Ligi'nde 1 karşılaşmada ter dökerken, asist ve gol katkısı sağlayamadı. Yusuf'un da Sivas'a sıcak baktığı, transferin kiralık olarak gerçekleşmesi için yönetimin harekete geçtiği öğrenildi.
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