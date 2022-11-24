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Selçuk İnan’ın Aslan ekibi!

Kasımpaşa, teknik direktörlüğe Selçuk İnan'ı getirdi. Galatasaray'da Fatih Terim'le birlikte 1.5 sezon görev alan İnan'ın ekibine Cihan Ünal ve Olcan Adın dahil oldu. Terim'in ekibinde yer alan ve 4. döneminde analizcisi olarak çalışan Ünal, İnan'ın ekibinde yer alacak. Genç hocanın ekibinde ayrıca Trabzonspor ve Galatasaray'da birlikte oynadığı Olcan Adın da bulunuyor.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 24 Kasım 2022 Perşembe 06:50
Selçuk İnan’ın Aslan ekibi!
Kasımpaşa, teknik direktörlüğe Selçuk İnan'ı getirdi. Galatasaray'da Fatih Terim'le birlikte 1.5 sezon görev alan İnan'ın ekibine Cihan Ünal ve Olcan Adın dahil oldu. Terim'in ekibinde yer alan ve 4. döneminde analizcisi olarak çalışan Ünal, İnan'ın ekibinde yer alacak. Genç hocanın ekibinde ayrıca Trabzonspor ve Galatasaray'da birlikte oynadığı Olcan Adın da bulunuyor.
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