Mücadelemiz sürüyor

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Antalya'nın Serik ilçesi Belek Turizm Merkezi'nde "Herkes için sporu yeniden düşünmek: bireyin sağlığı, yaşamı ve hayalleri için emsalsiz bir destek" ana temasıyla gerçekleştirilen Avrupa Konseyi 17. Spordan Sorumlu Bakanlar Konferansı'nda açıklamalarda bulundu. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Avrupa'nın en büyük genç nüfusuna sahip ülkenin bakanı olarak spor bakanlarını Antalya'da misafir etmekten memnuniyet duyduğunu söylerken, "Spor ülkesi olarak spor markasını geliştirirken doping, yapısal ve fiziksel yetersizlikler, sporda şiddet, ırkçılık ve yolsuzluk gibi konularla mücadeleyi en güçlü şekilde sürdürüyoruz" dedi.



SPOR ÜLKESi OLACAGIZ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Konseyi 17'nci Spordan Sorumlu Bakanlar Konferansı'na bir video mesaj gönderdi. Başkan Erdoğan mesajında, "Çatışmaların ve savaşların küresel gündemi meşgul ettiği günümüzde sporun birleştirici, kucaklaştırıcı yönüne daha fazla ihtiyaç duyuyoruz. Türkiye olarak bu anlayışla ev sahipliği yaptığımız uluslararası spor organizasyonları vasıtasıyla insanlığa karşı sorumluluğumuzu yerine getirmeye çalışıyoruz. Sporcularımızın uluslararası spor müsabakalarında farklı branşlarda elde ettiği başarıları, spora verdiğimiz önemin neticeleri olarak görüyoruz. İnşallah önümüzdeki dönemde de insanımıza sporu sevdirecek, Türkiye'yi bir spor ülkesi haline getirecek adımları atmayı sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.



BURIC ÜLKEMİZİ TEBRİK ETTİ

"AVRUPA Konseyi ile ilişkilerimizin spor alanında geldiği seviye memnuniyet verici" diyen Kasapoğlu, "Avrupa ülkeleriyle spor alanında sahip olduğumuz güçlü iş birliğimizi ve iletişimimizi, tecrübe ve iyi uygulamaların paylaşımı açısından son derece önemsiyoruz" değerlendirmesini yaptı. Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Buric de konseyin, şike, doping ve stadyumlardaki şiddete ilişkin önemli sözleşmeler ve WADA, FIFA UEFA ve IOC ile olan ortaklıkları sayesinde kıtada önemli bir rol oynadığını söyledi. Buric, spor müsabakalarının manipülasyonuna ilişkin sözleşmenin imzalanmasından dolayı Kuzey Makedonya ve Türkiye'yi de tebrik ettiğini vurguladı.



BAKAN KASAPOĞLU, EFSANE FUTBOLCU SEEDORF'LA BULUŞTU

Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, organizasyonda Hollandalı efsane eski futbolcu Seedorf ve A Milli Kadın Voleybol Takımı Başantrenörü Guidetti ile bir araya geldi. Bakan Kasapoğlu, iki önemli spor adamıyla bazı çalışmalar yapacaklarını aktardı. Genel olarak Türkiye'nin büyük bir hayranı olduğunu aktaran Seedorf da genç nesil ve toplumu daha iyi hale getirmek için geleceğe yönelik bazı fikirleri, projeleri ve hedefleri paylaşmanın kendisi için zevk ve onur olduğunu belirtirken, "Burada bir oyuncu olarak birçok harika deneyim yaşadım. Türk sporuna genel olarak katkı sağlayabileceğimi ve elimizden geldiğince her şekilde destek olabileceğimi söylemek isterim" diye konuştu.