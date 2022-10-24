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Kayseri coştu

Transfer yasağı bulunan Kayserispor, Galatasaray'dan sonra Kasımpaşa'yı da Mame Thiam'ın şık kafa golüyle yıktı ve üst üste 2. galibiyetinin altına imza attı.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 24 Ekim 2022 Pazartesi 06:50
Kayseri coştu

Spor Toto Süper Lig'in flaş ekiplerinden Kayserispor, Kasımpaşa deplasmanında altın değerinde bir üç puana imza attı. Maça hızlı başlayan Paşa, Hajradinovic ve Tırpan'la net pozisyonlarda çerçeveyi bulamadı. 38'de Mensah, kaleciyle karşı karşıya mutlak golü kaçırdı. 43'te ise Kemen'in müthiş ortasını Thiam kafayla ağlarla buluşturdu ve ilk devrenin sonucunu belirledi. İkinci yarıda gol için bastıran lacivertbeyazlılar, Bahoken, Eysseric ve Aytaç'la net fırsatlardan yararlanamadı. Kayseri ekibinde de Mensah direğe takılırken, sarı-kırmızılılar maçtan 1-0 galip ayrılıp üst üste 2. kez kazandı. Paşa ise art arda 2. mağlubiyetini alırken, galibiyet hasreti 3 maça çıktı.

Asistler Kemen'den

Kasımpaşa'yı 1-0 yenen Kayserispor'da Fransız orta saha Kemen, oynadığı futbolla yıldızını parlatıyor. Thiam'a gol pasını veren 26 yaşındaki genç futbolcu, üst üste 3. asistini yaptı. Kemen, Ümraniyespor ve Galatasaray maçlarından sonra Kasımpaşa'yı boş geçmedi.

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