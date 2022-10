TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi VAR zirversinde iddialı konuştu: 'Dünyada en iyilerdeniz'

MHK tarafından VAR Sistemi Kamuoyu Bilgilendirme Toplantısı gerçekleştirildi. TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde düzenlenen bilgilendirme toplantısına TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ve yönetim kurulu, MHK Başkanı Sabri Çelik, MHK Başkan Vekili ve VAR Sorumlusu Murat Ilgaz, MHK Üyesi Ahmet İbanoğlu, hakemler ile medya mensupları katıldı. VAR teknolojisinin, hayatımıza girdiği günden itibaren, bariz hataların önlenmesi konusunda futbola büyük fayda getirmiş önemli bir yenilik olduğunu vurgulayan Başkan Büyükekşi, "Geçmişle kıyaslandığında futbol, VAR sayesinde daha şeffaf seviyeye geldi. Hala gelişmeye muhtaç alanlar var. Dünya Kupası'nda VAR'la ilgili yeni bir sistem, yarı otomatik sistem denenecek. 2022-23 sezonu itibarıyla dünyada VAR sisteminin en iyi uygulandığı ligler arasında yer aldığımız gerçeğinin de özellikle altını çizmek istiyorum. Eğitimlere büyük önem veriyoruz. VAR'ı en iyi uygulayan örnek ülke olma hedefimiz var" dedi.

KULÜPLER BİZE DESTEK OLSUN

"VAR, neredeyse her hafta puan kaybına uğrayan takımlarımız tarafından bol miktarda eleştirilse de UEFA kuralları gereği minimum müdahale maksimum yarar çerçevesinde çalışıyor" diyen Büyükekşi, "Eksiklerimizi her geçen gün tamamlamaya çalışıyoruz, teknolojik donanımlarımızı devamlı yeniliyoruz. Tüm futbol paydaşlarımıza bize destek olmaları çağrısı yapmak istiyorum. Her puan kaybı sonrası eksik bilgi ve hayali çizgilerle VAR sistemini ve hakemi hedef almak, VAR'ın nerede devreye girip, girmediği, ofsayt çizgisinin nasıl çizildiği, 1 dakikadan az sürede toplanması gereken onlarca kamera görüntüsünün seçim kriterini, kesinlik zaruretini kamuoyuna anlatmak ve VAR sistemini koruyup destek sağlamak içi yardımlarınızı rica ediyoruz" diye konuştu.