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BEŞİKTAŞ TRABZONSPOR MAÇI CANLI İZLE 📺 Beşiktaş - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? BJK TS İZLE

Spor Toto Süper Lig'in 10. haftası dev bir derbiye sahne olacak. Zirve mücadelesi veren Beşiktaş ile Trabzonspor, Vodafone Park'ta kozlarını paylaşacak. Son olarak deplasmanda Giresunspor'u mağlup eden siyah-beyazlılar, taraftarı önünde Trabzonspor'u yenerek galibiyet serisi başlatmak istiyor. 9. haftada evinde Kasımpaşa ile berabere kalan Trabzonspor ise zorlu mücadeleden zaferle ayrılarak çıkışa geçmeyi hedefliyor. Beşiktaş - Trabzonspor maçını takip etmek isteyen futbolseverler, arama motorlarında dev maçla ilgili bilgileri araştırıyor. Peki, Beşiktaş - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Beşiktaş - Trabzonspor maçıyla ilgili tüm bilgileri haberimizde bulabilirsiniz.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 15 Ekim 2022 Cumartesi 11:05
BEŞİKTAŞ TRABZONSPOR MAÇI CANLI İZLE 📺 Beşiktaş - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? BJK TS İZLE

Spor Toto Süper Lig'de heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Ligin 10. haftasında Vodafone Park'ta dev bir mücadele oynanacak. Şampiyonluk mücadelesi veren Beşiktaş ile Trabzonspor kozlarını paylaşacak. Peki, Beşiktaş - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak. İşte Beşiktaş - Trabzonspor maçıyla ilgili tüm bilgiler...

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BEŞİKTAŞ - TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında oynanacak Beşiktaş - Trabzonspor maçı 16 Ekim Pazar günü saat 20.00'de başlayacak ve beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanacak.

ALİ ŞANSALAN DÜDÜK ÇALACAK

Pazar günü Vodafone Park'ta oynanacak Beşiktaş - Trabzonspor maçını Ali Şansalan yönetecek. Şansalan'ın yardımcılıklarını Cevdet Kömürcüoğlu ve Süleyman Özay yapacak.

135. RANDEVU

Beşiktaş ile Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında pazar günü İstanbul'da yapacakları maçla 135. kez karşı karşıya gelecek.

Trabzonspor'un 2-0'lık galibiyetiyle 11 Ekim 1973'te başlayan 49 yıllık rekabette, geride kalan 134 resmi karşılaşmanın 54'ünü Beşiktaş, 47'sini bordo-mavili ekip kazandı, 33 maçta ise taraflar birbirine üstünlük sağlayamadı.

Siyah-beyazlıların 185 golüne, bordo-mavililer 151 golle karşılık verdi.


BEŞİKTAŞ SON 21 MAÇTA 5 KEZ YENİLDİ

Beşiktaş, Süper Lig'de rakibiyle yaptığı son 21 maçta 5 kez mağlup oldu.

İki takım arasındaki son 21 randevuda siyah-beyazlı ekip, rakibine 8 kez üstünlük kurarken, 8 müsabaka da berabere sonuçlandı.

Trabzonspor, söz konusu dönemde rakibini 4 kez 2-1'lik skorla yenmeyi başardı.

Bordo-mavili ekip, geçen sezonun ilk yarısında Beşiktaş'ı İstanbul'da yine 2-1'lik skorla mağlup etti.

Bu arada Trabzonspor, rakibiyle yaptığı son 18 lig maçında da kalesini gole kapatamadı.

LİGDE BEŞİKTAŞ BİR GALİBİYET ÖNDE

Beşiktaş ile Trabzonspor arasında ligde yapılan maçlardaki galibiyet sayısında bir farkla siyah-beyazlıların üstünlüğü bulunuyor.

Geride kalan 98 lig maçında Beşiktaş 37, Trabzonspor 36 galibiyet aldı, 25 karşılaşma ise berabere sonuçlandı.

Ligde Beşiktaş'ın attığı 140 gole, Trabzonspor 113 golle karşılık verdi.

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FARKLI SKORLAR

Beşiktaş, bordo-mavili rakibi karşısındaki en farklı galibiyetini 20 Kasım 1993'te İstanbul'da yapılan lig maçında 7-1'lik skorla aldı.

Siyah-beyazlılar ayrıca, rakibini 2001-2002 ve 2003-2004 sezonlarında 5-0, 1994-1995'te de 4-0 yendi.

Trabzonspor ise Beşiktaş karşısındaki en farklı galibiyetini 11 Mart 1997'de Ankara'daki Başbakanlık Kupası maçında 4-0'lık sonuçla elde etti.

İSTANBUL'DAKİ MAÇLAR

Beşiktaş, İstanbul'da yaptığı maçlarda rakibine büyük üstünlük kurdu.

İki takım, İstanbul'da resmi ve özel 66 kez karşı karşıya geldi. Siyah-beyazlılar 32, bordo-mavililer 15 kez sahadan galip ayrıldı, taraflar 19 maçta ise eşitliği bozamadı.

İstanbul'da Beşiktaş 105, Trabzonspor ise 53 gol attı.

Bu arada siyah-beyazlılar, 2014-2015 sezonunda, stadının yapımı aşamasında Trabzonspor'u Konya'da ağırladığı maçı 3-0 kazandı.

Geçen sezon Vodafone Park'ta yapılan karşılaşmada Trabzonspor, rakibine 2-1 üstünlük kurmayı başardı. Trabzon'daki karşılaşma ise 1-1 beraberlikle tamamlandı.


İSTANBUL'DAKİ LİG MAÇLARI

Beşiktaş, İstanbul'da genel toplamdaki üstünlüğünü lig maçlarına da yansıttı.

Ligde iki takım arasında İstanbul'da toplam 48 maç oynandı. Bunların 20'sini Beşiktaş, 14'ünü Trabzonspor kazandı, 14 karşılaşma da berabere sonuçlandı.

Siyah-beyazlıların 75 golüne karşılık, bordo-mavililer 43 gol attı.

TRABZONSPOR DEPLASMANDA SON 18 MAÇTA 4 KEZ YENİLDİ

Beşiktaş, ev sahibi ekip sıfatıyla yaptığı son 18 lig maçında rakibine üstünlük kurmakta zorlandı.

Trabzonspor, söz konusu maçlarda rakibine sadece 4 kez mağlup oldu.

Bordo-mavili ekip, bu maçların 7'sinde Beşiktaş'a üstünlük kurdu. Taraflar arasındaki 7 karşılaşma ise beraberlikle tamamlandı.

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