Haberler Süper Lig Alanyaspor Antalyaspor: 3-2 | MAÇ SONUCU ÖZET

Alanyaspor Antalyaspor: 3-2 | MAÇ SONUCU ÖZET

Süper Lig'in 10. haftasında Alanyaspor ve Antalyaspor Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Mücadele 3-2 Alanyaspor'un galibiyeti ile sonuçlandı. İşte detaylar...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 14 Ekim 2022 Cuma 21:58
Alanyaspor Antalyaspor: 3-2 | MAÇ SONUCU ÖZET

Alanyaspor ve Antalyaspor, Süper Lig'in 10. haftasında kozlarını paylaştı.

Mücadele, 3-2'lik Alanyaspor'un galibiyeti ile sona erdi.

Maçın golleri ev sahibi Alanyaspor adına 44. dakikada Ahmed Hassan 51. dakikada Arnaud Lusamba ve 70. dakikada Idrissa Doumbia'dan geldi. Konuk ekip Antalyaspor'da ise Wright 57. ve 88. dakikada takımı adına golleri kaydeden isim oldu.

Bu sonuçla beraber Alanyaspor ligde 11. sıraya yerleşti. Antalyaspor ise 17. sıraya geriledi.

Önümüzdeki hafta Alanyaspor zorlu Galatasaray deplasmanına çıkacak. Antalyaspor ise İstanbulspor'u konuk edecek.

DİĞER
Hamdi Alkan’ın kızı Zeynep Alkan 24 oldu! Zeynep Alkan'a anne ve babasından duygusal kutlama!
Bartın'da maden ocağında patlama meydana geldi! Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'dan geçmiş olsun mesajları
Okan Buruk ile yollar ayrılıyor mu? İngiltere'den bomba iddia
F.Bahçe'ye transfer olacak mı? Yönetici açıkladı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Yardımcısı konuştu! "O efsane"
F.Bahçe'ye transfer olacak mı? Yönetici açıkladı!
GSB personel alımı başvurusu ne zaman?
💰DOLAR NE KADAR OLDU?
tv8 CANLI İzle (TV8 CANLI YAYIN YOUTUBE HD)
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Boluspor 3 puanı 3 golle aldı! Boluspor 3 puanı 3 golle aldı! 22:03
Akdeniz derbisinde kazanan Alanya! Akdeniz derbisinde kazanan Alanya! 21:58
Yardımcısı konuştu! "O efsane" Yardımcısı konuştu! "O efsane" 19:49
Dünya Kupası'nda yer almayabilir! Dünya Kupası'nda yer almayabilir! 19:39
F.Bahçe'ye transfer olacak mı? Yönetici açıkladı! F.Bahçe'ye transfer olacak mı? Yönetici açıkladı! 19:28
F.Bahçe'de 3 ismin tedavisine devam edildi F.Bahçe'de 3 ismin tedavisine devam edildi 18:56
Daha Eski
Flaş iddia! Dünya devi gözünü Tudor'a dikti Flaş iddia! Dünya devi gözünü Tudor'a dikti 18:45
Golden Boy adayları açıklandı! İşte listedeki o isimler Golden Boy adayları açıklandı! İşte listedeki o isimler 18:39
Fırtına Beşiktaş maçı hazırlıkları başladı Fırtına Beşiktaş maçı hazırlıkları başladı 18:18
Alanyaspor - Antalyaspor | CANLI Alanyaspor - Antalyaspor | CANLI 18:07
Konferans Ligi'nde haftanın futbolcusu Okaka! Konferans Ligi'nde haftanın futbolcusu Okaka! 17:56
F.Bahçe Beko - Maccabi Tel Aviv | CANLI F.Bahçe Beko - Maccabi Tel Aviv | CANLI 17:45