Alanyaspor Antalyaspor: 3-2 | MAÇ SONUCU ÖZET

Alanyaspor ve Antalyaspor, Süper Lig'in 10. haftasında kozlarını paylaştı.

Mücadele, 3-2'lik Alanyaspor'un galibiyeti ile sona erdi.

Maçın golleri ev sahibi Alanyaspor adına 44. dakikada Ahmed Hassan 51. dakikada Arnaud Lusamba ve 70. dakikada Idrissa Doumbia'dan geldi. Konuk ekip Antalyaspor'da ise Wright 57. ve 88. dakikada takımı adına golleri kaydeden isim oldu.

Bu sonuçla beraber Alanyaspor ligde 11. sıraya yerleşti. Antalyaspor ise 17. sıraya geriledi.

Önümüzdeki hafta Alanyaspor zorlu Galatasaray deplasmanına çıkacak. Antalyaspor ise İstanbulspor'u konuk edecek.