Haberler Süper Lig TFF'den Burak Şeker ve Ümit Öztürk'e ceza!

TFF'den Burak Şeker ve Ümit Öztürk'e ceza!

Son dakika spor haberleri... TFF'nin, 8. haftadaki Kayserispor-Trabzonspor maçını yöneten Ümit Öztürk ile 9. haftada oynanan Ümraniyespor-Kayserispor müsabakasının hakemi Burak Şeker’in performansından memnun kalmadığı ifade edildi.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 12 Ekim 2022 Çarşamba 12:28
TFF'den Burak Şeker ve Ümit Öztürk'e ceza!

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu, Süper Lig hakemlerinden Ümit Öztürk ve Burak Şeker'i cezaya soktu.

Milliyet'te yer alan habere göre Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında oynanan Kayserispor-Trabzonspor maçını yöneten Ümit Öztürk, MHK tarafından 'yetersiz' ve 'hatalı' bulundu. Uzun bir aradan sonra bordo-mavili takımın maçına çıkan ve konuk ekibin lehine verdiği penaltı kararı ile eleştirilen Öztürk'ün 2 ila 3 hafta dinlendirileceği bildirildi.

ASGARİ İKİ HAFTA GÖREV YOK

9. haftada oynanan Ümraniyespor-Kayserispor müsabakasının hakemi Burak Şeker'in performansını da beğenmeyen kurul, bu isime de asgari iki hafta görev vermeyecek.

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