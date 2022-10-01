Kasımpaşa - Gaziantep maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Süper Lig

Spor Toto Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 8. hafta maçında Kasımpaşa ile Gaziantep karşılaşacak. Maç ile ilgili detaylar merak ediliyor. Özellikle maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'ler sosyal medya ve arama motorlarında sık sık araştırılıyor. Peki, Kasımpaşa - Gaziantep maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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KASIMPAŞA - GAZİANTEP MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Kasımpaşa - Gaziantep maçı 1 Ekim Cumartesi günü saat 14.30'da beIN SPORTS 2 ve beIN SPORTS Connect'te canlı yayınlanacak.

KASIMPAŞA - GAZİANTEP MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Kasımpaşa

Taskiran; Hadergjonaj, Bruma, Ciftpinar, Ben Ouanes; Fall, Hajradinovic, Tirpan, Eysseric, Celina; Bahoken

Gaziantep

Guvenc; Kitsiou, Ersoy, Djilobodji, Hanousek; Soyalp, Jevtovic; Markovic, Maxim, Sagal; Figueiredo