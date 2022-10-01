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Kasımpaşa - Gaziantep maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Süper Lig

Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında Kasımpaşa ile Gaziantep karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Kasımpaşa - Gaziantep maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 01 Ekim 2022 Cumartesi 11:01 Güncelleme Tarihi: 01 Ekim 2022 Cumartesi 11:31
Kasımpaşa - Gaziantep maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Süper Lig

Spor Toto Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 8. hafta maçında Kasımpaşa ile Gaziantep karşılaşacak. Maç ile ilgili detaylar merak ediliyor. Özellikle maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'ler sosyal medya ve arama motorlarında sık sık araştırılıyor. Peki, Kasımpaşa - Gaziantep maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Kasımpaşa - Gaziantep maçını canlı takip etmek için tıklayın...

KASIMPAŞA - GAZİANTEP MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Kasımpaşa - Gaziantep maçı 1 Ekim Cumartesi günü saat 14.30'da beIN SPORTS 2 ve beIN SPORTS Connect'te canlı yayınlanacak.

KASIMPAŞA - GAZİANTEP MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Kasımpaşa

Taskiran; Hadergjonaj, Bruma, Ciftpinar, Ben Ouanes; Fall, Hajradinovic, Tirpan, Eysseric, Celina; Bahoken

Gaziantep

Guvenc; Kitsiou, Ersoy, Djilobodji, Hanousek; Soyalp, Jevtovic; Markovic, Maxim, Sagal; Figueiredo

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