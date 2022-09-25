Haberler Süper Lig Transferde büyük bomba! Quaresma Süper Lig'e mi dönüyor?

Transferde büyük bomba! Quaresma Süper Lig'e mi dönüyor?

Son dakika spor haberi: Portekiz futbolu ve Beşiktaş'ın efsane isimlerinden Ricardo Quaresma ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Son olarak Guiamares'te forma giyen ve sözleşmesinin sona ermesinin ardından bonservisini eline alan 38 yaşındaki yıldızın Süper Lig'e geri dönmek istediği öğrenildi. Ricardo Quaresma'nın transfer için ocak ayındaki transfer dönemini beklediği kaydedildi. İşte detaylar...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 25 Eylül 2022 Pazar 16:51
Transferde büyük bomba! Quaresma Süper Lig'e mi dönüyor?

Ricardo Quaresma ilerleyen yaşına rağmen futbol hayatını sürdürmeye devam ediyor.

Transferde büyük bomba! Quaresma Süper Lig'e mi dönüyor?

Yıldız oyuncunun yeniden Süper Lig'e dönebileceği konuşuluyor.

Transferde büyük bomba! Quaresma Süper Lig'e mi dönüyor?

Ülkemizde uzun yıllar Beşiktaş ve Kasımpaşa forması giyen Ricardo Quaresma'nın bonservisi elinde bulunuyor.

Transferde büyük bomba! Quaresma Süper Lig'e mi dönüyor?

DEVRE ARASINI BEKLİYOR!
Ajansspor'un haberine göre; Portekizli yıldızın devre arasını bekleyerek Süper Lig'e geri dönmek istediği öğrenildi.

Transferde büyük bomba! Quaresma Süper Lig'e mi dönüyor?

Quaresma son olarak Portekiz'in Guimaraes takımında forma giydi.

Transferde büyük bomba! Quaresma Süper Lig'e mi dönüyor?

Ricardo Quaresma yaptığı açıklamada, "Henüz kramponlarımı asma zamanı değil. Hala futbol oynayabilirim ve henüz mutlu eden şeyi yapmaya devam etmek istiyorum" diyerek emekli olmayı düşünmediğini söyledi.

Transferde büyük bomba! Quaresma Süper Lig'e mi dönüyor?

2010-2013 ve 2015-2019 tarihleri arasında Beşiktaş, 2019-2020 sezonunda ise Kasımpaşa forması giyen Ricardo Quaresma, iki takımda toplam 253 maça çıktı.

Transferde büyük bomba! Quaresma Süper Lig'e mi dönüyor?

Bu maçlarda 42 gol 78 asiste imza atan Quaresma, kariyerinin en iyi sezonlarını Porto'dan sonra Beşiktaş'ta geçirdi.

Transferde büyük bomba! Quaresma Süper Lig'e mi dönüyor?

Portekizli yıldız, Beşiktaş taraftarıyla inanılmaz bir bağ kurdu.

Transferde büyük bomba! Quaresma Süper Lig'e mi dönüyor?

Kariyerinde Avrupa Şampiyonası ve Şampiyonlar Ligi zaferleri bulunan Q7, Beşiktaş ile de 2 Süper Lig, 1 Türkiye Kupası şampiyonluğu yaşadı.

Transferde büyük bomba! Quaresma Süper Lig'e mi dönüyor?

ÖNEMLİ KULÜPLERDE OYNADI!
Ricardo Quaresma, Avrupa'nın önemli ekiplerinin formasını terletti.

Transferde büyük bomba! Quaresma Süper Lig'e mi dönüyor?

Kariyerine Sporting altyapısında başlayan Quaresma, Barcelona, Porto, Inter ve Chelsea gibi dev kulüplerde oynadı.

SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Konyaspor hazırlık maçında farklı kazandı
Oliveira'ya müjde! İzlemeye geliyorlar
BU HAFTA HAVA NASIL OLACAK?
INSTAGRAM'A YENİ ÖZELLİK | İnstagram'da hikayeler artık...
Faroe Adaları nerede?
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Oliveira'ya müjde! İzlemeye geliyorlar Oliveira'ya müjde! İzlemeye geliyorlar 16:47
G.Birliği'nde Aktaş yeniden başkan oldu G.Birliği'nde Aktaş yeniden başkan oldu 16:28
Trabzonspor'a Hüseyin Türkmen müjdesi! Trabzonspor'a Hüseyin Türkmen müjdesi! 16:26
F.Bahçe'de 65 milyonluk yabancı sıkıntısı! F.Bahçe'de 65 milyonluk yabancı sıkıntısı! 16:22
Amedspor - Bursaspor maçı saat kaçta? Amedspor - Bursaspor maçı saat kaçta? 15:55
Faroe Adaları'nda fırtına çıktı! Türkiye maçı öncesi... Faroe Adaları'nda fırtına çıktı! Türkiye maçı öncesi... 15:32
Daha Eski
Barcelona'dan Lionel Messi atağı! Barcelona'dan Lionel Messi atağı! 15:11
Faroe Adaları - Türkiye maçı saat kaçta? Faroe Adaları - Türkiye maçı saat kaçta? 15:04
Merih Demiral'dan Jesus paylaşımı! Merih Demiral'dan Jesus paylaşımı! 14:48
Kipchoge kendisine ait dünya rekorunu geliştirdi Kipchoge kendisine ait dünya rekorunu geliştirdi 13:56
Torreira için flaş sözler! "Galatasaray transferi..." Torreira için flaş sözler! "Galatasaray transferi..." 13:42
Fenerbahçe'de Jorge Jesus heyecanı! Tam 11 isim Fenerbahçe'de Jorge Jesus heyecanı! Tam 11 isim 13:42