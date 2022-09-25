Transferde büyük bomba! Quaresma Süper Lig'e mi dönüyor?

Ricardo Quaresma ilerleyen yaşına rağmen futbol hayatını sürdürmeye devam ediyor.
Ricardo Quaresma ilerleyen yaşına rağmen futbol hayatını sürdürmeye devam ediyor.
Yıldız oyuncunun yeniden Süper Lig'e dönebileceği konuşuluyor.
DEVRE ARASINI BEKLİYOR!
Ajansspor'un haberine göre; Portekizli yıldızın devre arasını bekleyerek Süper Lig'e geri dönmek istediği öğrenildi.
Ricardo Quaresma yaptığı açıklamada, "Henüz kramponlarımı asma zamanı değil. Hala futbol oynayabilirim ve henüz mutlu eden şeyi yapmaya devam etmek istiyorum" diyerek emekli olmayı düşünmediğini söyledi.
2010-2013 ve 2015-2019 tarihleri arasında Beşiktaş, 2019-2020 sezonunda ise Kasımpaşa forması giyen Ricardo Quaresma, iki takımda toplam 253 maça çıktı.
Bu maçlarda 42 gol 78 asiste imza atan Quaresma, kariyerinin en iyi sezonlarını Porto'dan sonra Beşiktaş'ta geçirdi.
Portekizli yıldız, Beşiktaş taraftarıyla inanılmaz bir bağ kurdu.
Kariyerinde Avrupa Şampiyonası ve Şampiyonlar Ligi zaferleri bulunan Q7, Beşiktaş ile de 2 Süper Lig, 1 Türkiye Kupası şampiyonluğu yaşadı.
ÖNEMLİ KULÜPLERDE OYNADI!
Ricardo Quaresma, Avrupa'nın önemli ekiplerinin formasını terletti.
Kariyerine Sporting altyapısında başlayan Quaresma, Barcelona, Porto, Inter ve Chelsea gibi dev kulüplerde oynadı.
Portekizli yıldız, ülkesinin milli takımında 80 karşılaşmada görev aldı.
Bu maçlarda 10 gol kaydetti.
Ricardo Quaresma'nın güncel piyasa değeri 300 bin euro olarak gösteriliyor.