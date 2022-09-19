Ganalı Mensah havalara uçtu

Bu sezon ilk kez deplasmanda kazanan Kayserispor'da keyifler yerinde. Hatayspor maçının 5. dakikasında penaltı atışını gole çeviren başarılı oyuncu Bernard Mensah ise ilk golünü kaydetti. Mensah, attığı gol sonrası büyük sevinç yaşadı. Ganalı maestro; "Uzun bir aradan sonra golümü attığım için çok mutluyum. Önemli bir galibiyet elde ettik. Tüm takım arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Bu galibiyet bize destek veren taraftarımıza armağan olsun" ifadelerini kullandı.



HATAYSPOR'DA DEMİREL SESLERİ

Hatayspor'da teknik direktörlük için Fatih Karagümrük'ten ayrılan Volkan Demirel gündeme geldi. Bordo-beyazlıların, görüşmelere başladığı belirtildi. Taraflar arasında yapılacak son görüşmenin ardından Hatayspor'un kararının netleşeceği aktarıldı.



ANTALYA'NIN MORALİ BOZUK

Lige geçen sezondan namağlup giren ve iddialı kadrosuyla dikkat çeken Antalyaspor, Adana Demirspor'a da kaybedip 4'te sıfır çekti. Milli arada yara sarmak isteyen Akrepler, dönüşte haftayı da bay geçecek ve ardından Konya'yı ağırlayacak.