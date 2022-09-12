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BEŞİKTAŞ BAŞAKŞEHİR CANLI İZLE 📺 | Beşiktaş - Başakşehir maçı saat kaçta, hangi kanalda? BJK maçı izle

Süper Lig 6. haftasında siyah beyazlı takım, Adana Demirspor'u kendi sahasında ağırlayacak. Heyecanlı karşılaşma için geri sayım başlamışken futbolseverler, maçın detaylarını araştırıyor. Vodafone Park'ta yapılacak müsabakaya ilişkin arama motorlarında sıkça sorulan Beşiktaş - Başakşehir maçı saat kaçta, hangi kanalda? sorularının cevabını haberimizde derledik. İşte detaylar...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 12 Eylül 2022 Pazartesi 12:04 Güncelleme Tarihi: 12 Eylül 2022 Pazartesi 12:10
BEŞİKTAŞ BAŞAKŞEHİR CANLI İZLE 📺 | Beşiktaş - Başakşehir maçı saat kaçta, hangi kanalda? BJK maçı izle

Spor Toto Süper Lig 6. haftasında Beşiktaş ile Adana Demirspor karşı karşıya gelecek. Süper Lig'de son 10 maçının tamamından galibiyetle ayrılan Beşiktaş, Vodafone Park'ta ağırlayacağı Adana DEmirspor karşısında da galibiyet serisini sürdürerek 3 puan almayı hedefliyor. Peki Beşiktaş - Başakşehir maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte tüm merak edilenler...

Beşiktaş - Başakşehir maçını canlı takip etmek için tıklayın...

BEŞİKTAŞ - BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Beşiktaş - Başakşehir maçı 12 Eylül Pazartesi günü saat 19:00'da beIN SPORTS 1 ve beIN Sports Connect'te canlı yayınlanacak. Maç ile ilgili tüm detaylar maç önünde, sırasında ve sonrasında haberimizde yer alacak.

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BEŞİKTAŞ - BAŞAKŞEHİR MAÇININ MUHTEMEL 11'LERİ

BEŞİKTAŞ: Bilgin; Masuaku, Saiss, Uysal, Rosier; Fernandes, Ucan; N'Koudou, Alli, Muleka; Weghorst

BAŞAKŞEHİR: Babacan; Caicara, Duarte, Ndayishimiye, Lima; Tekdemir, Biglia, Ozcan; Gurler, Okaka, Chouiar

BEŞİKTAŞ - BAŞAKŞEHİR MAÇI HAKEMLERİ

Halil Umut Meler'in yöneteceği karşılaşmada yardımcı hakemler ise Ceyhun Sesigüzel, Kemal Yılmaz ve Kadir Sağlam oldu.

BEŞİKTAŞ EKSİ 5 İLE BAŞLAYACAK

Beşiktaş'ta kart cezalısı Josef de Souza, 12 Eylül akşamı yapılacak Başakşehir maçında forma giyemeyecek. Sakatlıkları bulunan Dele Alli, Rachid Ghezzal ve Atiba Hutchinson'ın yanı sıra hasta olan Welinton Souza da bu akşamki dev karşılaşma öncesinde ev sahibi takımın diğer eksik isimleri arasında yer aldı. Başakşehir'de ise Beşiktaş deplasmanı öncesinde eksik oyuncu bulunmuyor.

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