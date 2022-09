İşte Süper Lig transfer borsası!

KONYASPOR



GELENLER: Michalak (A.Grozny-SAK), Calvo (S.J.Earthquakes-STO), Erhan Erentürk (Bursaspor-K), Paz (Sporting-ÖL), Pavicic (RijekaMOS), Cebrail Karayel (AltaySAB), Yasir Subaşı (KayserisporSOB), Kahraman Demirtaş (Göztepe-STO), Muhammet Demir (Gaziantep FK-S), Ahmet Oğuz (Sivasspor-SAB), Muric (Rijeka-SAK), İkpeazu (Middlesbrough-S), Diouf (Hatayspor-S)

GİDENLER: Abdülkerim Bardakcı (G.Saray-STO), Erten Ersu (G.Antep FK-K), Anicic (Sarajevo-STO), Musa Çağıran (Hatay-MOS), Şener Kaya (Samsun-SOK), Ozan Can Oruç (1922 Konya-Kiralık-K), Rahmanovic (Samara-ON), Cikalleshi (Khaleej-Kiralık-S), Ekrem Kayılıbal (Menemen-SAK), Eray Birniçan (Kulüpsüz-K), Hassan (Alanya-S)



BAŞAKŞEHİR



GELENLER: Touba (WaalwijkSTO), Duarte (Milan-STO), Chouiar (Dijon-SOK), Biglia (Karagümrük-ÖL), Szysz (Z.Lubin-SAK), Alper Karaman (E.Erok-MOS), Mesut Özil (Fenerbahçe-ON), Nzaba (D.Noirs-STO), Keny (Bandırma-S), Traore (A.Villa-SAK)

GİDENLER: Emre Çolak (Göztepe-ON), Ahmet Kıvanç (Adana-K), Soner Aydoğdu (Antalya-MOS), Emir Şenocak (Bandırma-ON), Abdulkadir Çelik (Kırşehir Bld.-SAK), Muhammed Sarıkaya (Keçiörengücü-SAB), Muzaffer Kahraman (Uşak-SOK), Salim Farsak (1461 TrabzonMOS), Tolga Ciğerci (Ankaragücü-ÖL), Zulj (Yatai-MOS), Crivelli (Servette-S), Ponck (ChavesSTO), Ravil Tagir (WesterloKiralık-STO), Gulbrandsen (Adana Demir-S), Pizzi (Kiralıktan döndü-ON), Trezeguet (Trabzonspor-SOK), Salih Uçan (Kiralıktan döndü-MOS)

ALANYASPOR

GELENLER: Mert Yusuf Torlak (G.Fürth II-ON), Zinedine Ferhat (Nimes-SAK), Balkovec (K.Gümrük-SOB), Cem Çelik (Menemen-MOS), Yunus Bahadır (PSV U21-SAB), Lusamba (Amiens-MOS), Rassoul (Adana Demirspor-STO), Ahmed Hassan (Olympiakos-S), Targhalline (Marsilya-MOS), Runarsson (Arsenal-K), Pereira (MonzaSAB), Cavaliero (Fulham-SOK), Doumbia (Sporting-ÖL)

GİDENLER: Milunovic (Kızılyıldız-STO), Serkan Kırıntılı (Ümraniye-K), Juanfran (Malaga-SAB), Emircan Altıntaş (Ç.Rize-KiralıkSOK), Emirhan Aydoğan (Sakaryaspor-MOS), Mevlja (S.Moskova-STO), Tayfur Bingöl (Beşiktaş-Kiralık-SOB), Awaziem (Kiralıktan döndü-STO), Emre Akbaba (Kiralıktan döndü-ON), Novais (Kiralıktan döndü-MOS), Borja (Kiralıktan döndü-SOB)

ANTALYASPOR

GELENLER: Wright (SönderjyskE-S), Ömer Toprak (W.Bremen-STO), Larsson (DL Pro-SOK), Alperen Uysal (İstanbulspor-K), Soner Aydoğdu (Başakşehir-MOS), Cemali Sertel (Başakşehir-Kiralık-SOB), Ndao (Al-Ahli-Kiralık-SOK), Nakajima (Porto-ON), Luyindama (G.Saray-Kiralık-STO) l

GİDENLER: Doğukan Sinik (Hull-SOK), Mert Çölgeçen (Kırklareli-ÖL), Harun Alpsoy (Bodrum-MOS), Cengiz Demir (Hatay-STO), Naldo (TaawonSTO), Ersin Zehir (Tuzla-ÖL), Kaan Mert (1922 Konya-ÖL), Milosevic (Sakarya-Kiralık-ON), Souza (Bodrum-Kiralık-K), Poli (Kulüpsüz-MOS)

KARAGÜMRÜK

GELENLER: Ozdoev (ZenitSOK), Nicholas (Khimki-MOS), Diagne (G.Saray-S), Colin Kazım (Derby-S) Efecan Mızrakçı (F.Bahçe U19-SAB), Emir Tintiş (G.Saray U19-SOB), Dresevic (Heerenveen-STO), Shukurov (Sharjah-MOS), Adnan Uğur (F.Sittard-MOS), Levent Mercan (Schalke-ON), Fatih Kurnaz (Sittard U21-MOS), Caulker (Fenerbahçe-STO), Ricci (Frosinone-Kiralık-ÖL), Kouassi (Trabzonspor-Kiralık-SOK), Colley (Atalanta-Kiralık-SOK), Burak Kapacak (FenerbahçeKiralık-SAK), Batuhan Şen (Galatasaray-Kiralık-K)

GİDENLER: Emre Mor (F.Bahçe-SAK), Pesic (KızılyıldızS), Balkovec (Alanya-SOB), Biglia (Başakşehir-ÖL), Yavuz Aygün (Isparta-K), Arveladze (N.BaküON), Salibur (Kulüpsüz-SAK), Zukanovic (A.Tripolis-STO), Musa (Sivasspor-S), Karamoh (Kiralıktan döndü-SOK), Toure (Kiralıktan döndü-ÖL), Bistrovic (Kiralıktan döndü-MOS), Luckassen (Kiralıktan döndü-STO), Utku Yuvakuran (Kiralıktan döndü-K)

ADANA DEMİR

GELENLER: Arda Kurtulan (F.Bahçe-SOK), Emre Akbaba (G.Saray-ON), Dzyuba (ZenitS), Gulbrandsen (Başakşehir-S), Gökhan Töre (Beşiktaş-SAK), Ba (Menemen-MOS), Abdulsamet Burak (Bayrampaşa-STO), Berk Yıldız (Y.Malatya-SOK), Abdurrahim Dursun (Trabzon-SOB), Rodrigues (R.Sociedad-SOB), Ndiaye (Aris-MOS), Aosman (I.NikeasON), Salih Kavrazlı (TrabzonSAK), Ali Yavuz Kol (G.Saray-S), Yusuf Sarı (Ç.Rize-SAK), Ertaç Özbir (Y.Malatya-K), Khabuliani (Telavi-ON), Karacic (K), Rakitskyi (STO), Nongoh (Dauphine-SAK), Onyekuru (Olympiakos-Kiralık-SOK), Manev (B.Stip-Kiralık-STO),

GİDENLER: Balotelli (Sion-S), Tayyip Sanuç (Beşiktaş-STO), Rassoul (Alanya-STO), Erkam Develi (Ş.Urfa-ÖL), Barwuah (Ospitaletto-S), İsa Güler (E.Erok-S), Mustafa Yılmaz (Iğdır-SOK) Sedat Şahintürk (Bandırma-Kiralık-SOK), Metehan Mimaroğlu (Eyüp-SOK), Sinan Kurt (EyüpMOS), Ezeh (Eyüp-SOK), Alper Uludağ (Giresun-SOB), Tayfun Aydoğan (Kocaeli-ON), (Remy (Kulüpsüz-S), Vargas (Kiralıktan döndü-SOK), Yunus Akgün (Kiralıktan döndü-SAK), Muric (Kiralıktan döndü-K), Djokovic (Kiralıktan döndü-MOS)

SİVASSPOR

GELENLER: Angielski (Radomiak-S), Murat Paluli (GöztepeSAB), N'Jie (D.Moskova-SAK), Robin Yalçın (Paderborn-ÖL), Charisis (Atromitos-MOS), Saba (Al-Nasr-ON), Musa (K.GümrükSAK), Keita (Westerlo-ÖL)

GİDENLER: Volkan Eğri (TuzlaSOK), Ahmet Oğuz (Konya-SAB), Fajr (Al-Wehda-MOS), Koray Altınay (Ç.Rize-SAB), Sefa Yılmaz (Ç.Rize-SAK), Kayode (Kiralıktan döndü-S), Konate (Dijon-S)

KASIMPAŞA

GELENLER: Yunus Mallı (Trabzon-ON), Petretta (Basel-SOB), Bahoken (Angers-S), Selim Dilli (A.Hopa-MOS), Ali Demirel (Bochum U19-ON), Oğuzhan Yılmaz (Ankaraspor-ÖL), Erdem Çetinkaya (Ankaraspor-S), Turgay Gemicibaşı (A.KlagenfurtKiralık-ÖL), Sadık Çiftpınar (Y.Malatya-STO), Aytaç Kara (G.Saray-ÖL), Graovac (ClujSTO), Tirpan (F.Sittard-SAB), Celina (Dijon-Kiralık-SOK), Koita (Trabzon-Kiralık-S), Recep Yemişçi (Ankaraspor-Kiralık-STO)

GİDENLER: Eren Elmalı (Trabzon-SOB), Doğucan Haspolat (Trabzon-ÖL), Aabid (HatayMOS), Harun Tekin (Eyüp-K), Sakıb Aytaç (E.Erok-SOB), Hasan Bilal (Vanspor-SOK), Varga (Hatayspor-SOK), Brecka (SlovackoSTO), Yasin Dülger (24ErzincanSOK), Spajic (Kulüpsüz), Travnik (Kiralıktan döndü-MOS), Muleka (Beşiktaş-S), Mabil (Kiralıktan döndü-SOK), Umut Bozok (Trabzonspor-S)

HATAYSPOR

GELENLER: Erce Kardeşler (Trabzon-K), Vranjes (AEK-STO), Cengiz Demir (Antalya-STO), Musa Çağıran (Konya-MOS), Burak Yılmaz (Samsun-STO), Aabid (K.Paşa-MOS), Koray Yağcı (Beşiktaş U19-S), Kaan Kanak (A.Demirspor-SOB), Kerim Alıcı (Göztepe-SAB), Ze Luis (Taawon-S), Atsu (Al-Raed-SOK), Sarper Çağlar (G.Saray U19-SOK), Soni (A.Tripoli-S), Varga (K.Paşa-SOK)

GİDENLER: Fatih Kurucuk (Bandırma-STO), Burak Çamoğlu (Adana-SAB), Munir (Al-Wehda-K), Sackey (Ümraniye-ÖL), Osman Şahin (Iğdır-SOK), Abdurrahman Canlı (BodrumÖL), Diouf (Konyaspor-S), Traore (Hull-MOS), Benzia (Kiralıktan döndü-ON), Emre Kaplan (Kiralıktan döndü-SOB), Kahraba (Kiralıktan döndü-SOK), Ahmet Hakan Şahin (Uşak-S), Eren Fransa (Diyarbekir-STO)

KAYSERİSPOR

GELENLER: Transfer yasağı var

GİDENLER: Emre Demir (Barcelona-ON), Alibec (Farul-S), Janneh (Bastia-ÖL), Yasir Subaşı (Konyaspor-SOB), İbrahim Akdağ (Eyüp-MOS), Lung (Al-Raed-K), Uğur Demirok (Eyüp-STO), Taner Gümüş (Amed-SOK), Emin Can (Adana 1954-ON), Serkan Kenter (Kulüpsüz-SAK), Nuh Naci (Kulüpsüz-K), Luckassen (Kulüpsüz-S), Mert Çetin (Kiralıktan döndü-STO), Abdulkadir Parmak (Kiralıktan döndü-MOS)

GAZİANTEP FK

GELENLER: Mustafa Eskihellaç (Y.Malatya-SAK), Veliu (LlapiSOK), Ömürcan Artan (G.BirliğiSAB), Erten Ersu (Konya-K), Arda Kızıldağ (G.Birliği-STO), Markovic (Partizan-SAK), Abdulkadir Parmak (TrabzonKiralık-MOS), Figueiredo (AlWasl-S), Jevtovic (Partizan-ÖL), Ertuğrul Ersoy (Le Havre-STO), Hanousek (Sparta Prag-KiralıkSOB), Pekhart (L.Varşova-S), Onurcan Babuşçu (A.WackerON), Abdülkerim Çakar (Hoffenheim 2-SAK), Berkan Küpelikılınç (E.Frankfurt 2-SAB)

GİDENLER: Muhammet Demir (Konya-S), Doğan Erdoğan (F.Sittard-ÖL), Oğuz Ceylan (Ankaragücü-SAB), Olkowski (G.Zabrze-SAB), Çağlar Akbaba (Bolu-K), Börven (Valerenga-S), Ahmed El Messaoudi (EmmenÖL), Recep Niyaz (Eyüp-ON), Kobylyanskyi (Leiria-MOS), Ali Tur (Kulüpsüz-S), Vetrih (Kulüpsüz-ÖL), Fatih Durna (Kulüpsüz-MOS), Ertuğrul Ersoy (Kiralıktan döndü-STO), Mendyl (Kiralıktan döndü-SOB)

GİRESUNSPOR

GELENLER: Kadir Seven (Orduspor 1967-STO), Bajic (Udinese-S), Rahmetullah Berişbek (G.Birliği-MOS), Doğan Can Davas (Bandırma-ON), Sainz (Alaves-SOK), Alper Uludağ (A.Demir-SOB), Mert Kurt (Cercle U23-S), Kuwas (Maccabi Tel-Aviv-SAK), Görkem Sağlam (Willem 2-ON), Arias (PenarolSTO), Savicevic (Samsun-MOS), Faruk Can (Trabzon-SOB), Talha Ulvan (Samsun-SAB), Senghor (Shkupi-STO), Ferhat Kaplan (Adana Demir-K), Campuzano (Boca-Kiralık-ÖL), Oğulcan Çağlayan (G.Saray-Kiralık-SAK), Mejia (O.Caldas-Kiralık-ÖL), Murat Cem Akpınar (TrabzonKiralık-MOS)

GİDENLER: Aziz Behich (D.United-SOB), Pelupessy (Groningen-ÖL), Traore (Partizan-ÖL), Zeki Yavru (SamsunSAB), Esat Mala (Vllaznia-MOS), Balde (Bolu-S), Umut Nayir (Eyüp-S), Alperen Aydın (Bayrampaşa-ON), Arda Kılıç (Kulüpsüz-STO), Okan Kocuk (Kiralıktan döndü-K), Flavio (Kiralıktan döndü-MOS), Diabate (Kiralıktan döndü-SAK), Emre Taşdemir (Kiralıktan döndü-SOB), Suleymanov (Kiralıktan döndü-SAK), Chiquinho (Kiralıktan döndüON), Muhammed Gümüşkaya (Kiralıktan döndü-MOS)

ANKARAGÜCÜ

GELENLER: Diack (F.BahçeÖL), Mujakic (Sarajevo-STO), Tolga Ciğerci (Başakşehir-ÖL), Malcuit (Napoli (SAB), Taylan Antalyalı (G.Saray-Kiralık-ÖL), Pepe (Olympiakos-Kiralık-MOS), Emre Kılınç (G.Saray-Kiralık-SAK), Gökhan Akkan (Ç.Rizespor-Kiralık-K), Mervan Yiğit (Kocaeli-S), Beridze (Ujpest-SOK), Radakovic (A.Tula-S), Marlon (FluminenseSOB), Macheda (PanathinaikosS), Jese (Las Palmas-S), Fıratcan Üzüm (Adana-SAK), Chatzigiovanis (Panathinaikos-SAK), Oğuz Ceylan (G.Antep FK-SAB), Doğukan Kaya (Kocaeli-K), Pedrinho (Gil Vicente-MOS), Nurullah Aslan (Samsun-KiralıkK), Sowe (Rostov-Kiralık-S)

GİDENLER: Erdi Dikmen (Altınordu-STO), Erdem Özgenç (Pendik-SAB), Murat Uçar (EyüpSAB), Yusuf Abdioğlu (SamsunSTO), Geraldo (Ümraniye-SAK), Suat Kaya (Çorum FK-SOK), İshak Çakmak (Iğdır-ÖL), Anıl Dikmen (Kalecik-SOK), Cem Ekinci (Kocaeli-SAK), Akın Alkan (E.Erok-K), Hasan Acar (Altınordu-MOS), Ali Kaan Güneren (Samsun-Kiralık-MOS), Aatif (Kulüpsüz), Owusu (Kiralıktan döndü)

ÜMRANİYESPOR

GELENLER: Popov (EyüpSAB), Allyson (Bandırma-STO), Geraldo (A.Gücü-SAK), Serkan Kırıntılı (Alanya-K), Bettaieb (Dudelange-S), Onur Atasayar (Bursa-SOB), Avounou (Le Mans-MOS), Lenjani (Grasshoppers-SOB), Sackey (Hatay-ÖL), Gheorghe (FCSB-Kiralık-SOK), Gagnidze (Dila-Kiralık-MOS), Mert Yılmaz (Antalya-KiralıkSAB), Kartal Yılmaz (BeşiktaşKiralık-ÖL), Umut Nayir (EyüpKiralık-S), Metehan Mimaroğlu (Eyüp-Kiralık-SOK), l

GİDENLER: Camara (Dijon-SOK), Mevlüt Erdinç (R.Besançon-Kariyer sonu-S), Alim Öztürk (Samsun-STO), Burak Öğür (Pendik-K), Fuat Bavuk (İskenderun-S), Yusuf Gültekin (Samsun-MOS), Bammou (Al-Shamal-S), Ercan Coşkun (Ç.Rizespor-SOB), Emirhan Çalışkan (AdıyamanÖL), Napoleoni (Kulüpsüz-S), Vrsajevic (Sarajevo-SAB)

İSTANBULSPOR

GELENLER: Jensen (New York RB-K), Ebert (Kavala-SAK), Guri (Shkendija-S), Owusu (Z.Luhansk-S), Mehremic (W.Krakow-STO), Vefa Temel (Bursaspor-ON), Kovacevic (Zeljeznicar-SOB), Duhaney (Stoke-SAB), Ljubic (Kiralıktan döndü-K)

GİDENLER: Emrecan Uzunhan (Beşiktaş-STO), Mertan Öztürk (Kocaeli-S), Alperen Uysal (Antalya-K), Ferhat Yazgan (Iğdır-MOS), Fatih Aydın (TepecikSAB), Yusuf Aklan (A.Hopa-K)

KISALTMALAR: K: KALECİ, SAB: SAĞ BEK, STO: STOPER, SOB: SOL BEK, ÖL: ÖN LİBERO, MOS: MERKEZ ORTA SAHA, SAK: SAĞ KANAT, SOK: SOL KANAT, ON: 10 NUMARA, S: SANTRFOR