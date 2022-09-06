Kulüplerden TFF'ye geçmiş olsun ziyareti

Süper Lig kulüplerinden 9 başkan, beraberinde futbolcu ve teknik adamlarla birlikte TFF'nin Riva'daki tesislerine giderek, TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ve yöneticilere yapılan saldırı nedeniyle hem geçmiş olsun dileklerini iletti, hem de futbol ailesinin birlik ve beraberlik içinde olduğunun mesajını verdi.

Toplantıda; Galatasaray Adası'na yapılan saldırı ve Ankaragücü - Beşiktaş maçında sahaya girerek hakemi hedef alan ve kalabalıkta Beşiktaşlı futbolculara tekme atan saldırganın da konusu masaya yatırıldı.



