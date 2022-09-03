Haberler Süper Lig Corendon Alanyaspor Teknik Sorumlusu Felipe Sanchez Mateos: Tayfur’un oynamaması teknik bir karardı

Corendon Alanyaspor Teknik Sorumlusu Felipe Sanchez Mateos: Tayfur’un oynamaması teknik bir karardı

Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında Alanyaspor deplasmanda Başakşehir'e 2-0 mağlup oldu. Corendon Alanyaspor Teknik Sorumlusu Felipe Sanchez Mateos, Tayfur’un oynamaması hakkında açıklamalarda bulundu.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 03 Eylül 2022 Cumartesi 22:30
Corendon Alanyaspor Teknik Sorumlusu Felipe Sanchez Mateos: Tayfur’un oynamaması teknik bir karardı

Corendon Alanyaspor'da Teknik Sorumlu Felipe Sanchez Mateos, Başakşehir mağlubiyetinin ardından, oyunu domine etmelerine karşın basit hatalardan goller yediklerini söyledi.


Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında Başakşehir'e deplasmanda 2-0 mağlup olan Corendon Alanyaspor'da Teknik Sorumlu Felipe Sanchez Mateos maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Karşılaşmayı değerlendirerek sözlerine başlayan Mateos, "Aslında bugün iyi başladığımızı düşünüyorum. Sahada uygulamak istediklerimizde, gole kadar başarılı olduk. Rakibi kendi sahasına hapsettik ve topu rakibin kalesine yakın tuttuk ancak direkt atılan bir pasta top gitti, geldi ve ikinci dönüşünde golü attılar. Bu ana kadar kontrol bizdeydi. Futbol çok dinamik bir oyun, bir anda golü kalemizde gördük. İkinci yarıda oyuna soktuğumuz oyuncularla enerji katmaya çalıştık. Rakibi domine ettiğimizi düşünüyorum. Bizim beraberliği yakalama isteğimiz sırasında açığı kullanarak ikinci golü buldular. Oynadığımız futbol ve skor açısından mutlu değiliz ama sahaya yansıtmak istediklerimiz açısından mutluyuz tabii ki" ifadelerini kullandı.

"TAYFUR'UN OYNAMAMASI TEKNİK BİR KARARDI"
Beşiktaş'ın transfer listesindeki Tayfur Bingöl'ün oynamama nedeniyle ilgili konuşan Felipe Sanchez Mateos, "Tayfur'un herhangi bir sakatlığı yok. Oynamamasının tek nedeni teknik bir karar. Bize daha başka maçlarda katkılar sunacağını düşünüyoruz. Biz topa çok sahip olup farklı ataklar geliştirebiliyoruz. İlk maçta 4 gol attık, Beşiktaş'a 3 gol attık. Atak denemelerinde, rakip ceza sahasında topla buluşmada ligin en iyilerindeniz. Ama gol eksik kalıyor. Bizim oyun tarzımız bu. Top bizde kalacak, geriden başlayacağımız ataklarla gol arayacağız" dedi. Saha zemini hakkındaki soruyu yanıtlayan Mateos, "Bu bir eleştiri değil, gerçeği su yüzüne çıkarmak. Sizin gördükleriniz daha etkileyici. İnanılmaz güzel ve düzgün bir stat burası. Ama saha zemini bizi negatif etkiledi. Pas oyununda ekstra dokunuş bizi kesinlikle dezavantajlı duruma soktu" diye konuştu. Son olarak Tayfur Bingöl'ün transfer konusuyla ilgili konuşan Mateos, "Transfer konusunu konuşmak bizim işimiz değil. Çok fazla dedikodu var, oyuncunun da kafası çok karışıyor. Tek söyleyebileceğim resmi herhangi bir teklif yok" diyerek sözlerini tamamladı.

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