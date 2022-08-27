Galatasaray - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? | SÜPER LİG

Süper Lig'in 4. hafta maçında heyecan doruktayken Galatasaray ile Trabzonspor karşılaşmasının detayları merak ediliyor. Özellikle maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'ler sosyal medya ve arama motorlarında sık sık araştırılıyor. Peki, Galatasaray - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

GALATASARAY - TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Galatasaray - Trabzonspor maçı 28 Ağustos Pazar günü saat 21.45'te beIN SPORTS 1 ve beIN SPORTS Conntect'de canlı yayınlanacak. Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde oynanacak Galatasaray - Trabzonspor mücadelesini aşağıdaki linkten takip edebilirsiniz.

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