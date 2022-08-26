Haberler Süper Lig Fraport TAV Antalyaspor Teknik Direktörü Alfons Groenendijk açıklamalarda bulundu

Fraport TAV Antalyaspor Teknik Direktörü Alfons Groenendijk açıklamalarda bulundu

Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasının açılış karşılaşmasında Gaziantep FK ile Fraport TAV Antalyaspor karşı karşıya geldi. Karşılaşma sonrası konuşan Antalyaspor Teknik Direktörü Alfons Groenendijk, "Bu mağlubiyeti analiz edip önümüze bakacağız." dedi.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 27 Ağustos 2022 Cumartesi 00:34
Fraport TAV Antalyaspor Teknik Direktörü Alfons Groenendijk açıklamalarda bulundu

Groenendijk, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, ilk yarı iyi oynadıklarını ve 2 gol attıklarını söyledi.

İkinci yarı da gereğinden fazla rahat sahaya çıktıklarını vurgulayan Groenendijk, yaptıkları hataların anlaşılır tarzda olmadığını belirtti.

Kaybedilen bir maçı oyuncu ve teknik heyet olarak hep birlikte göğüslemek gerektiğini belirten Groenendijk, "Taktik olarak çok yanlışlar yaptığımızı düşünmüyorum. Daha çok bireysel olarak hatalar yaptık. Bu mağlubiyeti analiz edip önümüze bakacağız. 5-2 tabii ki kabul edilmesi zor bir skor oldu bizim için. Bugün kazansak ligin lideri olabilirdik bunu rakip yaptı tebrik ediyorum. Biz önümüze bakacağız yine kazanma alışkanlığını geri getireceğiz takıma." şeklinde konuştu.

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