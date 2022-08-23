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Montella: Hoşuma gitmedi

Adana Demirspor Teknik Direktörü Vincenzo Montella, ikinci yarıda hoşuna gitmeyen olaylar olduğunu söyledi.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 23 Ağustos 2022 Salı 06:50
Montella: Hoşuma gitmedi

Takımınla gurur duyduğunu ifade eden İtalyan hoca, "Beraberlik de yakalayabilirdik. İkinci yarıda hiç hoşuma gitmeyen bazı olaylar yaşandı ama onları kendime saklıyorum. Yansıttığımız takım ruhundan hoşnut kaldım. Bazı gerilimler oldu. Futbolcularımızı çok fazla gerdiler. Beğenmediğim olaylar yaşandı" dedi.


BELHANDA TAM GAZ!
Penaltıdan Adana Demir'in sayısını kaydeden Belhanda, bu sezon parmak ısırtıyor. Penaltı vuruşunda topun başına gelip ağları havalandıran Faslı futbolcu, ligdeki gol sayısını 3'e yükseltti. Belhanda son 3 maçta da gol kaydetme başarısı gösterdi. 32 yaşındaki oyuncu karşılaşma sonrası rakibin baskılı futboluna karşılık veremediklerini söyledi.


Demir'in YILDIZI Onyekuru
Adana Demir'de gecenin yıldızı ise Henry Onyekuru'ydu. Takımının attığı golde penaltı yaptıran Nijeryalı kanat oyuncusu, Dzyuba'nın sayısında ise asisti yapan isimdi. Onyekuru'nun yaptırdığı bir diğer penaltı ise VAR'a takıldı. Muhteşem oyununu asistle süsleyen ve Fenerbahçe savunmasına zor anlar yaşatan Demirsporlu futbolcuyu saha kenarında bir süre Jesus bile tebrik etti.

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