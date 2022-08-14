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Adana Demir’den gol sov

Adana Demirspor Teknik Direktörü Vincenzo Montella, oyundan memun olduğunu söyledi. İtalyan hoca, "Ciddi bir rakibe karşı iyi bi oyunla kazandık. 2'de 2 yaptığımız için mutluyum. Seriyle yolumuza devam edeceğiz" diye konuştu.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 14 Ağustos 2022 Pazar 06:50
Adana Demir’den gol sov

MONTELLA KEYiFLi

Adana Demirspor Teknik Direktörü Vincenzo Montella, oyundan memun olduğunu söyledi. İtalyan hoca, "Ciddi bir rakibe karşı iyi bi oyunla kazandık. 2'de 2 yaptığımız için mutluyum. Seriyle yolumuza devam edeceğiz" diye konuştu.

Ligin ilk maçında Giresunspor'u deviren Adana Demirspor, ikinci hafta mücadelesinde de evinde Sivasspor'u farklı geçti. 26'da Gökhan İnler'in şutunda Muammer topu kornere çeldi. 41'de Adana Demirspor öne geçti. Belhanda'nın ceza yayı dışından yerden sert şutunda top direğe çarpıp ağlarla buluştu: 1-0.

AKİNTOLA BİTİRDİ

51'de Adana Demir farkı 2'ye çıkardı. Akintola'nın sağdan ortasında iyi yükselen Onyekuru'nun kafa vuruşunda top ağlarla buluştu: 2-0. 70'te Balotelli'nin şutunda Muammer'in yatarak müdahale ettiği topu, arka direkte önünde bulan Akintola ağlara gönderdi: 3-0. Bu galibiyetle 2'de 2 yapan Demir, averajla zirveye çıktı.

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