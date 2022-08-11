Play-off aşkına!

Başakşehir ise Breidablik'i 3-1 yenerek avantajlı bir skorla Türkiye'ye döndü. Turuncu-lacivertliler saat 20.45'te ağırlayacağı Breidablik karşısında skor avantajını kullanıp Play-Off'a adını yazdırmak istiyor. Şehir, rakibini elerse Lilleström (Norveç)-Royal Antwerp (Belçika) eşleşmesini geçen takımla karşılaşacak. Temsilcimiz, her türlü galibiyet, beraberlik ve tek farklı yenilgide tur atlayacak. İki farklı mağlubiyetlerde ise uzatmalara kalacak maçta durum değişmezse penaltılar tur atlayan takımı belirleyecek.
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