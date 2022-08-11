Haberler Süper Lig Play-off aşkına!

Play-off aşkına!

Başakşehir, 3-1'le avantajı kaptığı İzlanda ekibi Breidablik'i saat 20.45'te konuk edecek. Maç TRT Spor'da. Anadolu Kartalı, 1-1'in rövanşında Lihtenştayn'dan Vaduz'u saat 20.00'de ağırlayacak. Maç A Spor'da.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 11 Ağustos 2022 Perşembe 06:50
Play-off aşkına!
Konferans Ligi 3. Eleme Turu'nda Konyaspor ve Başakşehir, Play-Off aşkına rövanşa çıkıyor. Vaduz'la ilk maçta 1-1 berabere kalan Anadolu Kartalı, saat 20.00'de tur için sahaya çıkacak. Turu geçerse Neftçi (Azerbaycan)-Rapid Wien (Avusturya) eşleşmesinin galibiyle rakip olacak. Temsilcimiz, her türlü galibiyette tur atlayacak. Beraberlikte ise 15'er dakikalık iki uzatma oynanacak. Uzatmalarda da durum değişmezse penaltılar tur atlayan takımı belirleyecek.

Başakşehir ise Breidablik'i 3-1 yenerek avantajlı bir skorla Türkiye'ye döndü. Turuncu-lacivertliler saat 20.45'te ağırlayacağı Breidablik karşısında skor avantajını kullanıp Play-Off'a adını yazdırmak istiyor. Şehir, rakibini elerse Lilleström (Norveç)-Royal Antwerp (Belçika) eşleşmesini geçen takımla karşılaşacak. Temsilcimiz, her türlü galibiyet, beraberlik ve tek farklı yenilgide tur atlayacak. İki farklı mağlubiyetlerde ise uzatmalara kalacak maçta durum değişmezse penaltılar tur atlayan takımı belirleyecek.
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