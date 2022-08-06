Spor Toto Süper Lig'de transfer yasağı nedeniyle takımına oyuncu katamayan tek takım olan Kayserispor, bugün yeni sezonu Beşiktaş deplasmanında açacak. Transfer yasağı nedeniyle kadrosunu büyük bir oranda koruyan sarı-kırmızılılarda kaptan İlhan Parlak, Beşiktaş maçı için umut dağıttı. 35 yaşındaki tecrübeli golcü, "İstanbul'a teslim olmaya değil, kazanmaya gideceğiz. Kazanmak için oynayacağız. İnşallah puan veya puanlar ile döneriz" diye iddialı konuştu.



SAVAŞAN TAKIM SÖZÜ VERDİ

Kayserispor'un yeni teknik direktörü Çağdaş Atan da başarı sözü verdi. Atan, "Önce güvenli bir pozisyon alıp sonra rekabete hazır hale gelmek istiyoruz. O yüzden sabır lazım. Sabır isterken devamlı kaybeden bir Kayserispor'dan bahsetmiyorum. Oyunun oturtulması anlamında söylüyorum. Kazanacağız ve kaybedeceğiz. Bunlar olacak ama ben güçlü oyun, savaşan bir takım vadediyorum. İstanbul'da lige 'bismillah' diyeceğiz. Hedefimiz, puan veya puanlar ile ayrılmak" ifadelerini kullandı.



MENSAH GÜÇ TOPLUYOR

Kayserispor'da sakatlığı geçen Mensah, sahalara dönmeyi iple çekiyor. Çağdaş Atan, Ganalı maestronun sert maçlarda 15-30 dakika arasında oynayabileceğini, ilk 4 hafta sonrasında da tam hazır olacağını müjdeledi.



ONUR VE THIAM SATILIK DEĞİL

Kayserispor'un iki önemli ismi Onur Bulut ve Mame Thiam'ın başka bir kulübe transfer olup olmayacağı konuşulurken, Çağdaş Atan, bu iki oyuncunun kadroda tutulmasını istedi. Atan, "Onur Bulut ve Thiam'ın üzerinde benim için satılamaz yazıyor. Transferimiz açık olsa, yerini dolduracak bir durum olsa satılmasına onay verirdim. Ama bu seneki durumdan dolayı her iki futbolcunun elden çıkarılmasına sıcak bakmıyorum" dedi.