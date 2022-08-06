Haberler Süper Lig 2022-23 sezonu gelirleri

2022-23 sezonu gelirleri

Süper Lig kulüpleri, alacakları her galibiyette 2 milyon 300 bin TL'yi kasasına koyacak.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 06 Ağustos 2022 Cumartesi 06:50
2022-23 sezonu gelirleri

Şampiyon takım 30 maç kazandığı varsayılarak yapılan hesaplamada ( son 5 sezonun galibiyet ortalaması 27), kazanılacak toplam ödül 7 ila 11 Milyon €. Aradaki 4 Milyon €'luk sapmanın gerekçesi ise yayın gelirindeki şampiyonlar payı...

GALİBİYETE 2.3 MİLYON TL
Spor Toto Süper Lig'de takımların en önemli kazanç kapılarından biri yeni sezonda da yayın geliri olacak. Yayın bedelinde geçen sezonlara oranla düşüş meydana gelse de bilhassa Anadolu kulüpleri için bu kalem, adeta can suyu niteliği taşıyor. 2022- 23'te kulüplere 2 milyar 200 milyon lira dağıtılacak. Yayın gelirinde, TFF ve alt liglere ayrılan pay çıktıktan sonra yüzde 37'lik kısım her takıma eşit oranda dağıtılıyor. Ligdeki 19 takımın her biri 33 milyon 416 bin lira alacak. Yayın gelirinin yüzde 46'lık kısmı performansa göre paylaştırılıyor. Buna göre takımlar, alacakları her galibiyette 2 milyon 300 bin lirayı kasasına koyacak. Beraberlik halinde ise bu ödül yarıya inecek

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