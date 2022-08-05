Haberler Süper Lig Hakemliği bırakan Cüneyt Çakır teşekkür mesajı yayınladı

Hakemliği bırakan Cüneyt Çakır teşekkür mesajı yayınladı

Hakemlik kariyerini noktalayan ve Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından hakem eğitmeni olarak görevlendirilen Cüneyt Çakır, bir teşekkür mesajı yayımladı. Çakır, "Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Türk hakemliğine hak ettiği katkıyı yapmak için çalışacağım" dedi.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 05 Ağustos 2022 Cuma 18:56
Hakemliği bırakan Cüneyt Çakır teşekkür mesajı yayınladı

Çakır, TFF'nin resmi internet sitesinde yer alan açıklamasında, "28 yıl önce büyük hayallerle başladığım hakemlik serüvenimi, hayallerime kavuşmuş olmanın verdiği gururla noktalıyorum. Dile kolay, bu 28 yılın her anı çok kıymetliydi. İlk çıktığım amatör müsabakadan son çıktığım en üst düzey müsabakaya kadar hepsine aynı ciddiyetle yaklaştım. Çok çalıştım, çok emek verdim." ifadelerini kullandı.

Türk milletinin dualarını her zaman hissettiğini ve bunun kendisine güç verdiğini dile getiren Çakır, şu görüşlerini aktardı:

"Türk futbol hakemliğinin çıtasının yükselmesine vesile olabildiysem ne mutlu bana. Gösterilen teveccühe, sevgi mesajlarına minnettarım. Türk hakemliği sayesinde Cüneyt Çakır oldum. Bu bilinçle bugün edindiğim tecrübeyi genç Türk hakemleriyle paylaşmak için bu yönde bir karar aldım. Onları seyretmek, onların gelişimine katkıda bulunmak istiyorum. Üzerimde emeği olan onlarca, binlerce insan var. Hepsine teşekkür ediyorum. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Türk hakemliğine hak ettiği katkıyı yapmak için çalışacağım. Arkamda hoş bir seda bırakabildiysem ne mutlu bana."

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