Çotanak'ta transfer şov

44 yıl sonra yükseldiği Spor Toto Süper Lig'de tutunmayı başaran Giresunspor, transferde inci eleyip sık dokuyor. Çotanaklar şu ana kadar; sol beke Alper Uludağ, orta sahaya Rahmetullah Berişbek, 10 numaraya Doğancan Davas, Vefa Temel ve santrfora Mert Kurt transferlerini gerçekleştirdi. Karadeniz ekibi, iki bomba transferle taraftarlarını coşturmaya hazırlanıyor. Yeşil-beyazlıların İtalya'da Udinese'den Konyaspor ve Başakşehirli eski golcü Bajic'le ve Uruguay'da Penarol'dan Ramon Arias'la el sıkıştığı öğrenildi. 28 yaşındaki Bosna Hersekli santrfor, geçen sezon Serie B'de kiralık oynadığı Brescia'da 30 karşılaşmada 4 gol, 6 asist kaydetti. 12 kez de Bosna Hersek Milli Takımı formasını giydi.



PEREZ'İN ALTERNATİFİ ARİAS

BAJİC, en parlak dönemini 2016-17'de Konyaspor'da yaşadı. 48 maçta 20 gol, 6 asistle dikkatleri üzerine çekti ve 5.5 milyon euro bonservisle İtalyan ekibi Udinese'nin yolunu tuttu. Bajic'in dışında stoper takviyesi için de düğmeye basan Giresun ekibi, transferin gözdelerinden Kolombiyalı savunmacısı Perez'in alternatifini Uruguay'da buldu. Uruguay basınına göre; Çotanaklar, Penarol'dan Ramon Arias'la her konuda anlaştığı ve 29 yaşındaki tecrübeli stoperi Türkiye'ye davet ettiği öne sürüldü. Sözleşmesi gelecek sezon aralık ayında bitecek olan 1.81 boyundaki Arias, geçtiğimiz sezon 19 maçta boy gösterdi.

PAZAR GÜNÜ RAKİP ÜMRANİYE

Erzurumda'da ikinci etap kamp çalışmalarına başlayan Giresunspor, lig öncesinde uyum sorununu tamamen ortadan kaldırmak için burada yoğun bir hazırlık maçı programına girecek. Çotanakların Pazar günü Süper Lig'in yeni ekiplerinden Ümraniyespor'la saat 17.00'de hazırlık maçında karşı karşıya gelecek.