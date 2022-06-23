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GALATASARAY HABERLERİ: Yunus Akgün'den transfer sözleri!

Galatasaray transfer haberleri: Geçtiğimiz sezon Adana Demirspor'da gösterdiği performansla Milli Takım'a kadar yükselen Galatasaray'ın genç yıldızı Yunus Akgün, GS TV'ye açıklamalarda bulundu. Transfer konusunda da konuşan Yunus, "Aile ortamı yapmak lazım, takımı sahiplenmek lazım. Genç oyuncular Türkiye'de şans bulamadığı için yurt dışına çıkmak istiyorlar ancak önce çıktığın yere katkı sağlamak önemli, kendime yakıştırmam hemen gitmeyi, önce burası sonra Avrupa. Muhakkak dil öğrenmek lazım, yoksa yurtdışında top oynatmazlar" diye konuştu.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 23 Haziran 2022 Perşembe 23:54
GALATASARAY HABERLERİ: Yunus Akgün'den transfer sözleri!

Galatasaraylı futbolcu Yunus Akgün, rüya gibi bir sezon geçirdiğini belirtti. En iyi sağ açıkta rahat olduğunu ifade eden 21 yaşındaki futbolcu, Arjantinli futbolcu Lionel Messi'yi rol model olarak aldığını söyledi.

GALATASARAY HABERLERİ: Yunus Akgün'den transfer sözleri!

Geçtiğimiz sezon Adana Demirspor'da kiralık olarak geçiren Galatasaray'ın genç futbolcusu Yunus Akgün, GS TV'ye açıklamalarda bulundu.

GALATASARAY HABERLERİ: Yunus Akgün'den transfer sözleri!

Galatasaray'a 2007 yılında girdiğini söyleyen Akgün, "Tabii ki kaptanlık hayalim var, uzun yıllar oynadıktan sonra olacaktır eminim. Adana'daki abiler diyor ki; sen gençlere ileride kök söktürürsün. Liderlik vasfına sahibim, hak ettikten sonra kaptan olabilirim.

GALATASARAY HABERLERİ: Yunus Akgün'den transfer sözleri!

Aile ortamı yapmak lazım, takımı sahiplenmek lazım. Genç oyuncular Türkiye'de şans bulamadığı için yurt dışına çıkmak istiyorlar ancak önce çıktığın yere katkı sağlamak önemli, kendime yakıştırmam hemen gitmeyi, önce burası sonra Avrupa. Muhakkak dil öğrenmek lazım, yoksa yurtdışında top oynatmazlar" diye konuştu.

GALATASARAY HABERLERİ: Yunus Akgün'den transfer sözleri!

"HOCAMLA KONUŞTUK VE GİTME KARARI ALDIM, OYNAMAM GEREKİYORDU"

Kiralık gitmeye nasıl karar verdiğini anlatan 21 yaşındaki futbolcu, "Galatasaray'dayken önümdeki oyuncular çok iyilerdi, şampiyonluğa oynuyor takım ancak gereken şansı bulamıyordum, hocamla konuştuk ve gitme kararı aldım, oynamam gerekiyordu.

GALATASARAY HABERLERİ: Yunus Akgün'den transfer sözleri!

Maç yapmak çok farklı, antrenman yaparak olmuyor, kondisyon elde edemiyorsun, gençlerin muhakkak oynayacakları yerlere gitmesi gerekiyor, ben buna müthiş bir örneğim, oynadım ve bir yılda milli takıma yükseldim" şeklinde konuştu.

GALATASARAY HABERLERİ: Yunus Akgün'den transfer sözleri!

"EN İYİ SAĞ AÇIKTA RAHATIM"

Boyunun handikap olmadığını hatta avantajını yaşadığını ifade eden genç futbolcu, "Yeteneklerimi daha kolay sergiliyorum, hızlanıyorum kolayca. En iyi sağ açıkta rahatım ancak 10 numarada, sol açıkta da oynarım, en iyi sağ açık ama. Fazla mevkide oynayabilmek oyuncu için avantajdır. Gol atmak her zaman daha keyifli, asist yapmayı da seviyorum ama gol atınca daha mutlu oluyorum" açıklamasında bulundu.

GALATASARAY HABERLERİ: Yunus Akgün'den transfer sözleri!

"İYİ OYNAMASAYDIM HAKKIMDA SPEKÜLASYON ÇIKACAKTI"

Adana Demirspor'da Galatasaray karşı oynadığı maçta neler hissettiğini anlatan Yunus Akgün, "15 yıl Galatasaray'da top oynamışım, maçtan bir gün önce çok heyecanlıydım, gol attıktan sonra sevinmek bana yakışmazdı, hatta gözyaşı döktüm biraz gol atınca, çok tuhaf bir duyguydu.

GALATASARAY HABERLERİ: Yunus Akgün'den transfer sözleri!

İyi oynamasaydım hakkımda spekülasyon çıkacaktı. Maçtan sonra çok kötü oldum bir de kazanınca değişik hissettim ama kendimi göstermem lazımdı, ben geliyorum çünkü oynamam lazım Galatasaray'da" değerlendirmesinde bulundu.

GALATASARAY HABERLERİ: Yunus Akgün'den transfer sözleri!

"HOCAM ŞANS VERİRSE, KEREM SOLDA BEN SAĞDA TARAFTARIMIZI ÇOK HEYECANLANDIRACAĞIMIZI DÜŞÜNÜYORUM"

Kerem Aktürkoğlu ile uyumlarıyla ilgili olarak ise Akgün, "Kerem solda ben sağda taraftarımızı çok heyecanlandıracağımızı düşünüyorum hocam şans verirse. Çok mesaj alıyoruz, beklenti çok yüksek ama bunun bilincindeyiz. Maçların da hemen başlamasını bekliyoruz sağlı sollu oynamak için.

GALATASARAY HABERLERİ: Yunus Akgün'den transfer sözleri!

Milli takımdaki gol güzel bir emsal oldu. Birbirimize çok gol attırabiliriz, özelliklerimiz heyecan veriyor insanlara, kerem solu, ben sağı bırakmamak istiyoruz" dedi.

GALATASARAY HABERLERİ: Yunus Akgün'den transfer sözleri!

"BENİM İÇİN RÜYA GİBİ BİR SEZON OLDU"

Kendisi için rüya gibi bir sezon olduğunu söyleyen milli futbolcu, "İlk sezonumda böyle şeyler yaşadım, çok gururluyum çocukluk hayalim milli takımı gerçekleştirdiğim için ama önemli olan kalıcı olmak.

GALATASARAY HABERLERİ: Yunus Akgün'den transfer sözleri!

Biz düşürdük, biz çıkaracağız, B Ligi'ne bir an önce çıkacağız aslında A Ligi'ni hak ediyoruz ama çok yetenekli oyuncular var, herkes çok iyi anlaşıyor, oynadığımız oyundan zevk alıyoruz 20 gün kamp yaptık kimse bir an olsun sıkılmadı" diye konuştu.

GALATASARAY HABERLERİ: Yunus Akgün'den transfer sözleri!

"MESSİ'Yİ ROL MODEL ALIYORUM"

Fransız futbolcu Antoine Griezmann'a benzettiklerini belirten Yunus Akgün, "Benim tarzım Messi. Onu rol model alıyorum. Messi'nin ayağına top gelince heyecanlanıyor herkes, benim de amacım o. Premier Ligi izlerken yoruluyorum, çok tempolu, çok keyifli. Takım olarak PSG'yi seviyorum, bütün yıldızlar orada olduğu için" şeklinde konuştu.

GALATASARAY HABERLERİ: Yunus Akgün'den transfer sözleri!

"BALOTELLİ İLE OYNADIĞIM İÇİN ŞANSLIYIM"

Adana Demirspor'da beraber oynadıkları İtalyan golcü Mario Balotelli'nin hiç düşünüldüğü gibi bir karakter olmadığını ifade eden 21 yaşındaki futbolcu, "İnsanlarda başka bir algı var ama bir muhabbet et alakası yok, böyle bir adam olamaz.

GALATASARAY HABERLERİ: Yunus Akgün'den transfer sözleri!

Adana'da hiç bir sıkıntısı olmadı, oynadığım en iyi oyuncu o hayatımdaki. Antrenmana bir gün geç kalmadı, gençlere ilgisi çok iyi, konuşur sürekli gelip bizlerle, onunla oynadığım için şanslıyım, çok kalender bir adam" açıklamasında bulundu.

GALATASARAY HABERLERİ: Yunus Akgün'den transfer sözleri!

"İLK PARAMLA AİLEME EV ALDIM"

Annesi daha çok sevdiğini söyleyen genç futbolcu, "Anneciyim biraz, babama da telefon aldım ama Babalar Günü'nde şimdi kırılmaz bana. İlk paramla aileme ev aldım. Biz petekleri olmayan buz gibi evde oturuyorduk, annem mutfakta donuyordu sobalı evde, annem hüngür hüngür ağladı. Anne duası alıyorum çok mutluyum" dedi.

GALATASARAY HABERLERİ: Yunus Akgün'den transfer sözleri!

Kendisinin bir totemi olmadığını ifade eden Akgün, "Balotelli maçtan önce soyunma odasında bir şey yakıyordu. Anlamadım manasını ama uğur mu artık bilmiyorum uzaktan uzaktan golleri bu sayede atıyor demek ki. Balotelli'nin o attığı gole şaşırmadık çünkü antrenmanlarda hep atıyor çok yetenekli, boyuna göre inanılmaz atletik" diye konuştu.

GALATASARAY HABERLERİ: Yunus Akgün'den transfer sözleri!

"OKAN HOCAM BENİM GİBİ ALTYAPIDAN ÇIKTI, BENİ EN İYİ ANLAYACAK KİŞİ"

Yunus Akgün, Teknik Direktör Okan Buruk için ise, "Okan Hocam benim gibi altyapıdan çıktı. Beni en iyi anlayacak kişi, büyük şans benim için. Aynı yollardan geçtik, beraber inşallah şampiyonluk yaşarız. Başakşehir'deki arkadaşlarım hep çok özel hoca diyordu, yorumlar yapıyordu onunla ilgili" diyerek sözlerini tamamladı.

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