GALATASARAY HABERLERİ: Yunus Akgün'den transfer sözleri!

"EN İYİ SAĞ AÇIKTA RAHATIM"

Boyunun handikap olmadığını hatta avantajını yaşadığını ifade eden genç futbolcu, "Yeteneklerimi daha kolay sergiliyorum, hızlanıyorum kolayca. En iyi sağ açıkta rahatım ancak 10 numarada, sol açıkta da oynarım, en iyi sağ açık ama. Fazla mevkide oynayabilmek oyuncu için avantajdır. Gol atmak her zaman daha keyifli, asist yapmayı da seviyorum ama gol atınca daha mutlu oluyorum" açıklamasında bulundu.