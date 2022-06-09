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Rodrigues’e 3 talip

Ankaragücü, Kayserispor ve Ümraniyespor, Eyüpspor’da kiralık oynayan Dynamo Kiev’in Lüksemburg’lu yıldız forveti için kapışıyor.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 09 Haziran 2022 Perşembe 06:50
Rodrigues’e 3 talip

Gerson Rodrigues, Spor Toto Süper Lig'in 3 takımını karşı karşıya getirdi. Ankaragücü, Kayserispor ve Ümraniyespor; A Milli Takımımız'ın grubunda da yer alan ve Cumartesi günü karşılaşacağımız Lüksemburg Milli Takımı'nın yıldız forveti Rodrigues'e talip oldu. Bonservisi Ukrayna devi Dynamo Kiev'de bulunan 26 yaşındaki Portekiz asıllı Lüksemburg'lu forvet, 2020'de Ankaragücü formasıyla başladığı Türkiye kariyerine, Ukrayna'daki savaş nedeniyle verilen transfer izniyle geçtiğimiz sezon devre arasında geldiği Eyüpspor'la devam etti. Genç kanat oyuncusu, geçtiğimiz sezon Spor Toto 1. Lig'de oynadığı 5 karşılaşmada 3 gol, 1 asist katkısı sağladı. Sözleşmesi ise 2024'te sona erecek.

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