17 Maddelik rapor

TFF'nin Türk Futbol Hakemlik Sistemi çalışmaları kapsamında danışman olarak anlaştığı dünya hakemliğinin en önemli isimlerinden birisi olan David Elleray, bir süredir hazırlıklarını sürdürdüğü raporunu sundu. Elleray, Riva Tesisleri'nde TFF Başkanı Servet Yardımcı, Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Ahmet Ağaoğlu, TFF Yönetim Kurulu üyeleri, MHK Başkanı Sabri Çelik, Süper Lig ve diğer profesyonel liglerin kulüp başkanlarına sunum yaptı. İşte David Elleray'in 17 maddelik raporunun satır başları şöyle:

1- Hakemlere, hakemlik sistemine ve hakemlerin eğitimini üstlenmiş kişilere güvenilirlik, yeterlilik ve istikrar konularında geniş çapta ve uzun süredir devam eden bir memnuniyetsizlik mevcuttur.

2- Sürekli olarak hakemliğin liderliğini üstlenecek kişiler konusunda yapılan değişiklikler, takip edilecek yön konusunda tutarsızlığa yol açmaktadır. Bu sebeple hakemlerde, futbolcularda, antrenörlerde, kulüpler ve medya mensuplarının gözünde daha büyük bir güven eksikliği oluşmaktadır.

3- Hakemler desteklenmediklerini, düşük ücret aldıklarını ve saygı duyulmadıklarını hissetmektedirler. Özellikle 'büyük' kulüplerin maçlarını yönetirken hata yapmaktan korktukları ve genellikle 'günah keçisi' olarak ortaya atıldıkları gözlemlenmiştir.

4- Hakemlikle ilgili tüm konuların temeli, 4 ana başlıkta net bir şekilde bağlanmalıdır: Yeterlilik, İstikrar, İletişim ve Güven.

5- Hakemlik konularında dürüstlüğün ve bütünlüğün sağlanması için sıkı önlemlerin alınması gerekmektedir. Bu süreç 'bağımsız' bir görüş ve gözetim icap etmektedir.

6- Hakemliğin tüm yönleri; özellikle profesyonel futbolda olmak üzere, performans değerlendirmeleri, atamalar ve klasman değişiklikleri daha objektif, veri odaklı ve bağımsız bir şekilde yapılmalıdır.

7- Medyadan hakem kararları hakkında önemli ölçüde yoğunlaşan bir ilgi vardır. Tartışmaları 'dengelemek' için daha resmi bir iletişim ve bilgi paylaşımı olması gereklidir.

8- Hakem olmayan uzmanlardan ve kulüplerden (oyuncular, antrenörler vb.) ortak anlaşma düzeyi, güven ve saygı ortamı yaratmak için daha çok fikir alınması gerekmektedir.

9- Hakemleri uygunsuz bir şekilde eleştirenlere karşı, özellikle de bir hakemin dürüstlüğünün sorgulandığı durumlarda, mutlaka çok sert önlemler alınmalıdır.

10- Verilecek karar; var olan hakemlik sistemini adapte etmek veya TFF yetkisi ile modern, objektif ve daha bağımsız yeni bir sistem kurulmasıdır.

SERVET YARDIMCI: GEREKEN YAPILACAK

TFF Başkanı Servet Yardımcı, David Elleray'in Türk hakemliği ile ilgili yaptığı çalışmalar hakkında değerlendirmede bulundu. Yardımcı, "Futbol ailesinin desteği ve kabulüyle gerekli çalışmaları yapacağız" ifadelerini kullandı.