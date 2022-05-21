Haberler Süper Lig Malatyaspor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Malatyaspor - Fenerbahçe maçının muhtemel 11'leri

Malatyaspor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Malatyaspor - Fenerbahçe maçının muhtemel 11'leri

Süper Lig'in 38. ve son haftasında heyecan devam ediyor. Malatyaspor, Fenerbahçe'yi sahasında ağırlayacak ve maçı Volkan Bayarslan yönetecek. Maçın yayın saati ve kanalı futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Malatyaspor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte Malatyaspor - Fenerbahçe maçının muhtemel 11'leri...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 21 Mayıs 2022 Cumartesi 09:16 Güncelleme Tarihi: 21 Mayıs 2022 Cumartesi 09:20
Malatyaspor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Malatyaspor - Fenerbahçe maçının muhtemel 11'leri

Malatyaspor - Fenerbahçe maçını canlı takip etmek için buraya tıklayabilirsiniz...

Süper Lig'in 38. haftasında heyecan devam ediyor. Malatyaspor - Fenerbahçe kritik maçta kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Malatyaspor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

MALATYASPOR - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Malatyaspor - Fenerbahçe maçı 21 Mayıs Cumartesi günü saat 19.00'da oynanacak ve BeIN Sports 1'de canlı yayınlanacak.

MALATYASPOR - FENERBAHÇE MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Fenerbahçe: Altay Bayındır , Ferdi Kadıoğlu , Attila Szalai , Serdar Aziz , Tisserand , Luiz Gustavo , Miha Zajc , Mert Hakan Yandaş, Diego Rossi, İrfan Can Kahveci, Serdar Dursun

Yeni Malatyaspor: Abdulsamed, Hafez, Campi, Barış, Awuku, Berat, Atakan, Rahman, Mert, Haqi, Kerem.

MALATYASPOR - FENERBAHÇE KARŞILAŞMASINA DAİR MERAK EDİLENLER

Son haftaya ikili averajının eşit olduğu Konyaspor'un 3 puan önünde giren ve averajda da 9 gol önde olan sarı lacivertliler, Şampiyonlar Ligi'ni büyük ölçüde garantilemişti. Hede, bugün puan ya da puanlar alarak lig ikinciliğini tescillemek ve yenilmezlik serisini 14 maça taşımak. İki takım arasında ilk yarıda Kadıköy'de oynanan maçı Fenerbahçe, Novak ve Pelkas'ın golleriyle 2-0 kazanmıştı.

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