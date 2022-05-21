Haberler Süper Lig Beşiktaş – Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Beşiktaş – Konyaspor maçının muhtemel 11'leri

BeşiktaşKonyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Beşiktaş – Konyaspor maçının muhtemel 11'leri

Süper Lig'in 38. ve son haftasında heyecan devam ediyor. Beşiktaş, Konyaspor'u sahasında ağırlayacak ve maçı Sarper Barış Saka yönetecek. Maçın yayın saati ve kanalı futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Beşiktaş – Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte Beşiktaş – Konyaspor maçının muhtemel 11'leri...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 21 Mayıs 2022 Cumartesi 09:02
Beşiktaş – Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Beşiktaş – Konyaspor maçının muhtemel 11'leri

Beşiktaş – Konyaspor maçını canlı takip etmek için buraya tıklayabilirsiniz...

Süper Lig'in 38. haftasında heyecan devam ediyor. BeşiktaşKonyaspor kritik maçta kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Beşiktaş – Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BEŞİKTAŞ – KONYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Beşiktaş – Konyaspor maçı 21 Mayıs Cumartesi günü saat 19.00'da Vodafone Park'ta oynanacak BeIN Sports 2'de canlı yayınlanacak.

BEŞİKTAŞ – KONYASPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LER

BEŞİKTAŞ: EMRE, KENAN, VİDA, MONTERO, SERDAR, UMUT, CAN, EMİRHAN, GHEZZAL, N'KOUDOU, LARİN

KONYASPOR: SEHİC, BARIŞ, ABDÜLKERİM, MUSA, GUİLHERME, AMİR, SONER, BYTQİ, MİCHALAK, ÇEKİCİ, A. HASSAN

ISMAEL İÇ SAHADA İSTİKRARSIZ

  • Valerien İsmael, 3 iç saha maçına çıktı. Fransız teknik adam birer galibiyet, beraberlik ve yenilgi aldı.
  • İlk maçında Aytemiz Alanyaspor'u 4-1 yenen Beşiktaş, Kasımpaşa'ya ise 3-0 mağlup oldu.
  • Ismael'in idare ettiği siyah-beyazlılar, Fenerbahçe ile oynanan derbide ise 1-1 berabere kaldı.

JOSEF VE ROSIER CEZALI

  • Göztepe maçında kırmızı kart gören Josef de Souza ve Rosier, Konyaspor maçında görev yapamayacak.
  • Tedavileri süren Ersin ve Rıdvan'ın yanı sıra üst adalesinde ödem olan Welinton da şans bulamayacak.

BEŞİKTAŞ İLE KONYASPOR 42. RANDEVUDA

Beşiktaş ile İttifak Holding Konyaspor, bugün lig tarihinde 42. kez karşı karşıya gelecek. Kara Kartal, geride kalan 41 karşılaşmanın 23'ünü kazandı. 12'sinde berabere kaldı, 6'sından ise sahadan yenilgiyle ayrıldı. Siyah-beyazlıların rakip ağlara attığı 80 gole, Konyaspor sadece 38 golle karşılık verebildi.

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