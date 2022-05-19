Haberler Süper Lig Spor camiasından 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı mesajları!

Spor camiasından 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı mesajları!

Spor camiası, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'na özel sosyal medya hesaplarından paylaşımlar yaptı. İşte o paylaşımlar...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 19 Mayıs 2022 Perşembe 11:01
Spor camiasından 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı mesajları!

Spor camiası, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'na özel sosyal medya hesaplarından paylaşımlarda bulundu.

İşte o paylaşımlar...

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