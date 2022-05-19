Spor camiasından 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı mesajları!

Spor camiası, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'na özel sosyal medya hesaplarından paylaşımlarda bulundu.

İşte o paylaşımlar...

"Biz her şeyi gençliğe bırakacağız... Geleceğin ümidi, ışıklı çiçekleri onlardır. Bütün ümidim gençliktedir."



Mustafa Kemal Atatürk



Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün gençlere armağan ettiği 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlu olsun. 🇹🇷 #19Mayıs pic.twitter.com/d5kK30dmPQ — TFF (@TFF_Org) May 18, 2022

Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Kurtuluş Savaşı'nı başlattığı, milli mücadelenin ve Cumhuriyetimizin ilk adımlarının atıldığı #19Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun! pic.twitter.com/FP2Z43zUxa — Beşiktaş JK (@Besiktas) May 18, 2022

Sonsuza dek #AçtığınYoldaFeneriz! 🇹🇷

Cumhuriyetimizin yılmaz bekçileriyiz, ilelebet Atamızın izindeyiz...

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun! pic.twitter.com/W7q1BMHOxD — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) May 18, 2022

🇹🇷 103 yıl önce bugün Samsun'a ayak basarak, Kurtuluş ateşini yakan Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve tüm şehitlerimizi saygıyla anıyor; milletimizin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutluyoruz. #19Mayıs1919 pic.twitter.com/6EShKL5Gkf — Galatasaray SK (@GalatasaraySK) May 18, 2022