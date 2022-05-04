Turgay Demir'den Beşiktaş Fenerbahçe derbisi yorumu! Favoriyi açıkladı

Süper Lig'in 36. haftasında oynanacak derbi öncesinde Turgay Demir yazısında zorlu müsabakayı değerlendirdi.
İŞTE O YAZI
İsmael mi İsmail mi!
Öncelikle Ramazan Bayramımız mübarek olsun. Hayatınız bayram sevinçleriyle dolu geçsin sevgili okurlar. Sizlerle birçok konuyu, grubumuzun youtube televizyonlarında yani Gol Tv, Transfer Tv ve Futbol+'da konuşma şansı buluyor olsak da daha geniş, daha kapsamlı değerlendirmeler için bu sütunlar çok daha uygun. Çünkü söz uçar, yazı kalır malum.
İşte bu düsturla gelin şimdi biraz derbi konuşalım, yazalım.
EN SEVDİĞİM DERBİ
Bir yanda Beşiktaş, diğer yanda Fenerbahçe... Benim en çok keyif aldığım derbi budur. Hiçbir Beşiktaş- Fenerbahçe derbisinde sıradanlık görmedim, heyecansız olanını da hatırlamıyorum. Beşiktaş'ın puan cetvelinde bir iddiası yok, şampiyon belli olduğuna göre bana göre Fenerbahçe'nin de gerçek bir iddiası yok demektir. Çünkü bu takımlar için asıl hedef şampiyonluktur, diğer derecelerin çok fazla bir önemi yok.
FORMALARI YETER
Normal şartlarda şampiyonluk iddiası olmayan iki büyük takımın maçından pek keyif almazsınız ama söz konusu Beşiktaş ve Fenerbahçe olunca durum farklıdır. Yine çok sağlam bir derbi izleyeceğiz bundan emin olabilirsiniz. Mücadele üst düzey olacak, belli oranda gerginlikler yaşanacaktır, yıldız oyuncuların maça damga vuruşlarına, Beşiktaş taraftarının müthiş tezahüratlarla gerçek bir on ikinci adam gibi maçın içinde oluşuna şahit olacağız.