Haberler Süper Lig Turgay Demir'den Beşiktaş Fenerbahçe derbisi yorumu! Favoriyi açıkladı

Turgay Demir'den Beşiktaş Fenerbahçe derbisi yorumu! Favoriyi açıkladı

Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında Beşiktaş sahasında Fenerbahçe'yi konuk edecek. Heyecan dolu karşılaşmada siyah-beyazlı ekip kazanarak Avrupa kupalarına katılım hakkı için avantaj elde etmek isterken Fenerbahçe ise ikinci sıradaki yerini korumak istiyor. Maça sayılı günler kala Fotomaç yazarı Turgay Demir yazısında zorlu müsabakayı değerlendirdi. Demir, derbinin favorisini de açıkladı.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 04 Mayıs 2022 Çarşamba 09:08
Turgay Demir'den Beşiktaş Fenerbahçe derbisi yorumu! Favoriyi açıkladı

Süper Lig'in 36. haftasında oynanacak derbi öncesinde Turgay Demir yazısında zorlu müsabakayı değerlendirdi.

İŞTE O YAZI

İsmael mi İsmail mi!

Öncelikle Ramazan Bayramımız mübarek olsun. Hayatınız bayram sevinçleriyle dolu geçsin sevgili okurlar. Sizlerle birçok konuyu, grubumuzun youtube televizyonlarında yani Gol Tv, Transfer Tv ve Futbol+'da konuşma şansı buluyor olsak da daha geniş, daha kapsamlı değerlendirmeler için bu sütunlar çok daha uygun. Çünkü söz uçar, yazı kalır malum.
İşte bu düsturla gelin şimdi biraz derbi konuşalım, yazalım.

Turgay Demir'den Beşiktaş Fenerbahçe derbisi yorumu! Favoriyi açıkladı

EN SEVDİĞİM DERBİ

Bir yanda Beşiktaş, diğer yanda Fenerbahçe... Benim en çok keyif aldığım derbi budur. Hiçbir Beşiktaş- Fenerbahçe derbisinde sıradanlık görmedim, heyecansız olanını da hatırlamıyorum. Beşiktaş'ın puan cetvelinde bir iddiası yok, şampiyon belli olduğuna göre bana göre Fenerbahçe'nin de gerçek bir iddiası yok demektir. Çünkü bu takımlar için asıl hedef şampiyonluktur, diğer derecelerin çok fazla bir önemi yok.

Turgay Demir'den Beşiktaş Fenerbahçe derbisi yorumu! Favoriyi açıkladı

FORMALARI YETER

Normal şartlarda şampiyonluk iddiası olmayan iki büyük takımın maçından pek keyif almazsınız ama söz konusu Beşiktaş ve Fenerbahçe olunca durum farklıdır. Yine çok sağlam bir derbi izleyeceğiz bundan emin olabilirsiniz. Mücadele üst düzey olacak, belli oranda gerginlikler yaşanacaktır, yıldız oyuncuların maça damga vuruşlarına, Beşiktaş taraftarının müthiş tezahüratlarla gerçek bir on ikinci adam gibi maçın içinde oluşuna şahit olacağız.

Turgay Demir'den Beşiktaş Fenerbahçe derbisi yorumu! Favoriyi açıkladı

TARAFTAR FARKI

Peki favori kim derseniz o sorunun cevabını tek bir cümleyle vermek zor olduğu için detaya girmek gerek.
O zaman buyurun detaylara...
Beşiktaş'ın müthiş bir seyirci avantajı var buna karşılık cezalı Roiser başta sakat olan Vida ve Umut Meraş gibi savunmacıları eksik. Zorlu bir sistemle oynadığını da unutmayalım. Buna karşılık Fenerbahçe istim üzerinde.
Son derece formdalar. Beşiktaş'ın üçlü savunması karşısında yeteri kadar boş alan bulabilecek bir çok hızlı oyuncusu var. Bu şartlarda bana göre Beşiktaş orta sahasının neler yapabileceği çok önemli. Maçın kaderi orada belirlenecektir.

Turgay Demir'den Beşiktaş Fenerbahçe derbisi yorumu! Favoriyi açıkladı

ORTA SAHADA KIYAMET

Eğer Kartal orta alanda rakibini bozar ve F.Bahçe'nin dengeli bir şekilde yüklenmesini önlerse avantajlı duruma geçebilir. Bu anlamda Josef'in performansı çok önemli. Sol kanatta Rıdvan var, sağ kanat için İsmael nasıl bir çözüm bulacak onu şimdilik bilmiyoruz. Necip dışında bir çözüm de görünmüyor gibi...
Fenerbahçe'nin orta sahadaki en önemli kozlarından Crespo'nun yokluğu Sarı-Lacivertliler için bir dezavantaj ama buna karşılık Zajc çok formda, Gustavo da iyi durumda. Yani orta sahada büyük kapışma olacak vesselam.

Turgay Demir'den Beşiktaş Fenerbahçe derbisi yorumu! Favoriyi açıkladı

KİMLER ÇİZGİYİ AŞACAK?

Kartal'ın en büyük silahı Ghezzal, bunun dışında her hangi bir oyuncu, çizgi ötesine geçer ve sezon başından beri yaptığının çok üzerinde bir şeyler yapabilir mi onu kestirmek kolay değil. Fenerbahçe'de İrfan Can başta, teknik kapasitesi yüksek oyuncular mücadele anlamında ne kadar derbinin içinde olacak bu çok önemli. Beşiktaş'ın fizik gücü yüksek oyuncularının da kritik anlarda teknik beceri isteyen durumlarda ne yapacakları aynı derece de önemli.

Turgay Demir'den Beşiktaş Fenerbahçe derbisi yorumu! Favoriyi açıkladı

DETAYLAR BELİRLER

Normal şartlarda Fenerbahçe bir adım önde. Beşiktaş taraftarının gücüyle kendi çizgisinin ötesine geçerse bir derbi zaferi yaşayabilir.
Her şart altında keyifli bir maç bizi bekliyor haberiniz olsun. Karşımızda iki adaş var, İsmael mi kazanır yoksa İsmail mi bilinmez! Adlarının yazılışlarındaki fark kadar fark var takımlar arasında. O fark sonucu belirleyecektir.

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