Turgay Demir'den Beşiktaş Fenerbahçe derbisi yorumu! Favoriyi açıkladı

TARAFTAR FARKI Peki favori kim derseniz o sorunun cevabını tek bir cümleyle vermek zor olduğu için detaya girmek gerek.

O zaman buyurun detaylara...

Beşiktaş'ın müthiş bir seyirci avantajı var buna karşılık cezalı Roiser başta sakat olan Vida ve Umut Meraş gibi savunmacıları eksik. Zorlu bir sistemle oynadığını da unutmayalım. Buna karşılık Fenerbahçe istim üzerinde.

Son derece formdalar. Beşiktaş'ın üçlü savunması karşısında yeteri kadar boş alan bulabilecek bir çok hızlı oyuncusu var. Bu şartlarda bana göre Beşiktaş orta sahasının neler yapabileceği çok önemli. Maçın kaderi orada belirlenecektir.

ORTA SAHADA KIYAMET Eğer Kartal orta alanda rakibini bozar ve F.Bahçe'nin dengeli bir şekilde yüklenmesini önlerse avantajlı duruma geçebilir. Bu anlamda Josef'in performansı çok önemli. Sol kanatta Rıdvan var, sağ kanat için İsmael nasıl bir çözüm bulacak onu şimdilik bilmiyoruz. Necip dışında bir çözüm de görünmüyor gibi...

Fenerbahçe'nin orta sahadaki en önemli kozlarından Crespo'nun yokluğu Sarı-Lacivertliler için bir dezavantaj ama buna karşılık Zajc çok formda, Gustavo da iyi durumda. Yani orta sahada büyük kapışma olacak vesselam.