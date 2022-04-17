SPOR HABERİ - Aykut Kocaman'dan şaşırtan itiraf! "Fatih Terim Galatasaray'a çağırdı"

NTV ekranlarında yayınlanan bir programa katılan tecrübeli çalıştırıcı Aykut Kocaman, yıllar sonra yaptığı itirafla ses getirdi.
"TERİM BENİ G.SARAY'A ÇAĞIRDI"
Sarı lacivertli takım ile yollarını ayırdıktan sonra Fatih Terim'in Galatasaray'a kendisini ve Oğuz Çetin'i çağırdığını anlatan Aykut Kocaman: "Galatasaray'a gitmeyi hiç düşünmedik. Hakkını teslim etmem lazım Fatih Hoca o zaman 'Kapımız size açık' dedi. Çok net söyledi. 8 sene Fenerbahçe'de oynadık ve çok duygu yoğunluğuyla geçti. Öne çıkan oyuncular olduk. Bir anlık öfkeli hal ile, "Galatasaray'a gidelim" demek herkese kaybettirir. Fatih Hoca istemişti, Fatih Terim'e kaybettirir. Bize kaybettirir. Fenerbahçe için nahoş bir durum."
"BU SEBEPLE İSTANBULSPOR'U SEÇTİM"
"En doğru tercihin aslında o günlerde taraftarlı bir takım olmaması ve bunu çekişme haline getirecek olmaması önemliydi. Bu sebeple İstanbulspor'a gittik."