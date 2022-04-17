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SPOR HABERİ - Aykut Kocaman'dan şaşırtan itiraf! "Fatih Terim Galatasaray'a çağırdı"

Spor haberi... Son olarak Başakşehir'i çalıştıran deneyimli teknik adam Aykut Kocaman katıldığı bir televizyon programında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Kocaman yaptığı açıklamada "Galatasaray'a gitmeyi hiç düşünmedik. Hakkını teslim etmem lazım Fatih Hoca o zaman 'Kapımız size açık' dedi" ifadelerini kullandı. İşte Kocaman'ın o sözleri...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 17 Nisan 2022 Pazar 19:41 Güncelleme Tarihi: 17 Nisan 2022 Pazar 19:45
SPOR HABERİ - Aykut Kocaman'dan şaşırtan itiraf! "Fatih Terim Galatasaray'a çağırdı"

NTV ekranlarında yayınlanan bir programa katılan tecrübeli çalıştırıcı Aykut Kocaman, yıllar sonra yaptığı itirafla ses getirdi.

SPOR HABERİ - Aykut Kocaman'dan şaşırtan itiraf! "Fatih Terim Galatasaray'a çağırdı"

"TERİM BENİ G.SARAY'A ÇAĞIRDI"
Sarı lacivertli takım ile yollarını ayırdıktan sonra Fatih Terim'in Galatasaray'a kendisini ve Oğuz Çetin'i çağırdığını anlatan Aykut Kocaman: "Galatasaray'a gitmeyi hiç düşünmedik. Hakkını teslim etmem lazım Fatih Hoca o zaman 'Kapımız size açık' dedi. Çok net söyledi. 8 sene Fenerbahçe'de oynadık ve çok duygu yoğunluğuyla geçti. Öne çıkan oyuncular olduk. Bir anlık öfkeli hal ile, "Galatasaray'a gidelim" demek herkese kaybettirir. Fatih Hoca istemişti, Fatih Terim'e kaybettirir. Bize kaybettirir. Fenerbahçe için nahoş bir durum."

SPOR HABERİ - Aykut Kocaman'dan şaşırtan itiraf! "Fatih Terim Galatasaray'a çağırdı"

"BU SEBEPLE İSTANBULSPOR'U SEÇTİM"
"En doğru tercihin aslında o günlerde taraftarlı bir takım olmaması ve bunu çekişme haline getirecek olmaması önemliydi. Bu sebeple İstanbulspor'a gittik."

SPOR HABERİ - Aykut Kocaman'dan şaşırtan itiraf! "Fatih Terim Galatasaray'a çağırdı"

"BABAM BEŞİKTAŞLIYDI"
"Ben Fenerbahçe'ye gidince babamda haliyle bir kırgınlık, burukluk oldu. Ama ilerleyen süreçte bu oturdu, çünkü oğlunun mutluluğunu her şeyin üzerinde tutuyor haliyle."

SPOR HABERİ - Aykut Kocaman'dan şaşırtan itiraf! "Fatih Terim Galatasaray'a çağırdı"

"ZERRESİ BİLE KALMADI"
"Oyunculuğu bıraktım. Babam dedi ki "Eee Aykut artık aslına, Beşiktaş'a dönersin...'' ''Baba; şu kadar bile bir kırıntı kalsa seni kırmayacağım ama yok...'' dedim. O günden sonra da Beşiktaş - Fenerbahçe konusunu konuşmadık."

SPOR HABERİ - Aykut Kocaman'dan şaşırtan itiraf! "Fatih Terim Galatasaray'a çağırdı"

"BIRAKTIĞIMDA TRİBÜNE DÖNECEĞİM"
"Profesyonel hayatı bırakmaya çok az kaldı. O gün geldiğinde Fenerbahçe maçlarına gidip seyretmeye başlayacağım."

SPOR HABERİ - Aykut Kocaman'dan şaşırtan itiraf! "Fatih Terim Galatasaray'a çağırdı"

"88-89'UN SİMGESİ İYİ OLURDU"
Emek Ege'nin, "Unutulmaz 1988-89 kadrosu Alex, Lefter veya Can Bartu gibi bir heykeli hak etmiyor mu?" sorusuna ise Kocaman şu cevabı verdi: "1988-89 yılını simgeleyen bir eser iyi olabilir. Yapılsa iyi olur."

SPOR HABERİ - Aykut Kocaman'dan şaşırtan itiraf! "Fatih Terim Galatasaray'a çağırdı"

"F.BAHÇE'DE ORTALAMANIN ÜZERİNDE"
Emek Ege'nin "Fenerbahçe'de hep bir kurtarıcı aranıyor" sözleri üzerine: "Ülkemize has bir davranış bu, ama Fenerbahçe'de ortalamanın biraz daha üzerinde gibi görünüyor. Duygularımızla yaşayan bir millet olduğumuzu unutmadan bunu akıl ve mantıkla harmanlamalıyız. Fenerbahçe için de ülke için de bu durum geçerli."

SPOR HABERİ - Aykut Kocaman'dan şaşırtan itiraf! "Fatih Terim Galatasaray'a çağırdı"

"TEKNİK DİREKTÖRLÜK BANA GÖRE DEĞİL"
"Antrenörlük benim yapabileceğim bir iş değildi. Kalabalıkta kendimi rahat hisseden biri değilim. Bir grubu alıp ikna etmek bana göre değildi. Oğuz Çetin ise antrenörlüğü mutlaka yapılması gereken bir iş olarak görüyordu. Adnan Sezgin ve İstanbulspor aidiyetim olmasa antrenörlüğe başlamazdım. Kulübü tanıyan tecrübeli biri olarak ben öne çıktım."

SPOR HABERİ - Aykut Kocaman'dan şaşırtan itiraf! "Fatih Terim Galatasaray'a çağırdı"

"CITY ATAK MI OYNUYOR?"
"Antrenörlüğü 'cesur' ve 'korkak antrenör' olarak ikiye sıkıştırdılar. Enine oyun, dikine oyun... Bu kadar basitleştirince bizden sıkılıyorlar. Manchester City'i izlerken atak futbolu oynuyor mu diyorsunuz? Bazı şeyleri anlatmak artık bana anlamsız geliyor. Yanlışlarla doğrular yer değişmiş durumda."

SPOR HABERİ - Aykut Kocaman'dan şaşırtan itiraf! "Fatih Terim Galatasaray'a çağırdı"

"2015-2017'DE İDEALE YAKLAŞMIŞTIM"
"İyi takıma, uyumlu takıma giden yol bir süreçtir. Konyaspor'da 2015-2017 arası ideal takımıma çok yaklaşmıştım."

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