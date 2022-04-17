SPOR HABERİ - Aykut Kocaman'dan şaşırtan itiraf! "Fatih Terim Galatasaray'a çağırdı"

"88-89'UN SİMGESİ İYİ OLURDU"

Emek Ege'nin, "Unutulmaz 1988-89 kadrosu Alex, Lefter veya Can Bartu gibi bir heykeli hak etmiyor mu?" sorusuna ise Kocaman şu cevabı verdi: "1988-89 yılını simgeleyen bir eser iyi olabilir. Yapılsa iyi olur."

"F.BAHÇE'DE ORTALAMANIN ÜZERİNDE"

Emek Ege'nin "Fenerbahçe'de hep bir kurtarıcı aranıyor" sözleri üzerine: "Ülkemize has bir davranış bu, ama Fenerbahçe'de ortalamanın biraz daha üzerinde gibi görünüyor. Duygularımızla yaşayan bir millet olduğumuzu unutmadan bunu akıl ve mantıkla harmanlamalıyız. Fenerbahçe için de ülke için de bu durum geçerli."