Nihat Özdemir bıraktı

Süper Lig'de sezonun sonu yaklaşırken hareketli günler devam ediyor. Hakemlerin görevlerinden alınmalarıyla başlayan, ardından Tahkim'in bu kararı bozmasıyla devam eden tartışmalara daha büyüğü eklendi. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, dünkü Yönetim Kurulu toplantısında istifa kararı aldığını açıkladı. Kısa sürede sosyal medya Özdemir'in görevi bırakmasıyla çalkalanırken Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi sitesi ve hesaplarından da konuyla ilgili açıklama geldi.

HELALLİK İSTEDİ

TFF'nin resmi hesaplarından "Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu'nun yaptığı toplantıda, Başkanımız Sayın Nihat Özdemir görevinden istifa etmiştir. Yönetim Kurulu'nun aldığı kararla, Türkiye Futbol Federasyonu'na Başkan Vekili Sayın Servet Yardımcı vekâleten başkanlık edecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" açıklaması paylaşıldı. Özdemir dün yayın ihalesi görüşmeleri için Kulüpler Birliği ile bir araya gelecekti. Toplantı öncesi aldığı kararı başkanlarla da paylaşarak "Hakkınızı helal edin" dedi.

ŞİMDİ NE OLACAK?

TFF'de Nihat Özdemir'in istifasının ardından 3 ay içinde seçime gidilecek. Federasyonun bu konudaki statüsü şu şekilde:

"Başkanın ölümü, istifası veya görevini sürekli olarak yerine getirememesi halinde, üç ay içinde tekrar seçim yapılması şartı ile birinci başkan vekili, yoksa ikinci başkan vekili, başkan vekillerinin olmaması halinde de yönetim kurulunun kendi üyeleri arasından belirleyeceği kişi başkanlığa vekalet eder."

SEÇiM HAZiRAN AYINDA OLABiLiR

Nihat Özdemir'in görevi bırakmasının ardından yeni TFF başkanının ne zaman seçileceği de merak konusu. Haziran'daki mali kongrenin seçim kongresine dönüşmesi bekleniyor. Başkanlık koltuğuna oturmak isteyen isimler, listelerini hazırlayarak adaylıklarını açıklayacaklar. Yeni yönetim Haziran 2023'e kadar yönetecek. Bu tarihte yeni seçim olacak

YAYIN İHALESİNİ YARDIMCI YÜRÜTECEK

Nihat Özdemir'in yayın ihalesiyle ilgili pazarlıkların sürdüğü bir anda istifa etmesi akıllarda soru işareti bırakmıştı. Mali yönden problem yaşayan kulüpleri yakından ilgilendiren bu görüşmeleri Başkan Vekili Servet Yardımcı'nın yürüteceği belirtildi.