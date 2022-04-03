TRABZONSPOR BEŞİKTAŞ MAÇI CANLI İZLE | Trabzonspor - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta? TS - BJK maçı hangi kanaldan canlı izlenebilecek?

Süper Lig'in 31. haftasında derbi, heyecanı doruğa çıkacak! TS-BJK maçının hazırlıkları devam ederken, futbolseverler dev müsabakanın detaylarını araştırmaya sorgulamayı sürdürüyor ve Trabzonspor Beşiktaş maçının muhtemel 11'leri ve yayın saati merak edilenler arasında yer alıyor. Beşiktaş, deplasmanda Trabzonspor'un konuğu olacak ve Trabzonspor 134. kez Beşiktaş ile karşı karşıya gelecek. Bugüne kadar Beşiktaş, rakibi olan Trabzonspor karşısında 54 kez galibiyet elde ederken; Trabzonspor ise Beşiktaş ile olan karşılaşmalarından 46 kez galibiyetle ayrıldı ve bu akşamki mücadelenin akıbeti ise şimdiden merak edilenler arasında yerini aldı. Peki, Trabzonspor - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta oynanacak? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? Trabzonspor Beşiktaş maçı şifresiz canlı nereden izlenir? Detaylar haberimizde...

TRABZONSPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Süper Lig'in 31. haftasında gerçekleşecek Trabzonspor - Beşiktaş karşılaşması 3 Nisan Pazar günü saat 20.30'da oynanacak ve maçı canlı izlemek isteyenler için müsabaka Bein Sports ekranlarından canlı yayınlanacak.

TRABZONSPOR - BEŞİKTAŞ MAÇININ HAKEMİ KİM?

Trabzonspor-Beşiktaş karşılaşmasını Zorbay Küçük'ün yöneteceği belli oldu.

TRABZONSPOR MUHTEMEL 11'LER:

👉UĞURCAN ÇAKIR

👉DORUKHAN TOKÖZ

👉HÜSEYİN TÜRKMEN

👉DENSWIL

👉PUCHACZ

👉BAKASETAS

👉SIOPIS

👉VISCA

👉NWAKAEME

👉ABDÜLKADİR ÖMÜR

👉CORNELIUS

BEŞİKTAŞ MUHTEMEL 11'LER:

👉ERSİN

👉VIDA

👉WELINTON

👉RIDVAN

👉ROSIER

👉SOUZA

👉CAN

👉TEIXEIRA

👉LARIN

👉N'KOUDOU

👉BATSHUAYI