Haberler Süper Lig TRABZONSPOR BEŞİKTAŞ MAÇI CANLI İZLE | Trabzonspor - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta? TS - BJK maçı hangi kanaldan canlı izlenebilecek?

TRABZONSPOR BEŞİKTAŞ MAÇI CANLI İZLE | Trabzonspor - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta? TS - BJK maçı hangi kanaldan canlı izlenebilecek?

TS - BJK DERBİSİ CANLI İZLE | Süper Lig'in 31. haftasında oynanacak Trabzonspor ve Beşiktaş derbisine saatler kala nefesler tutuldu. 9 puan daha alması halinde şampiyonluğu alacak lider Trabzonspor, yeni hocası İsmael'le ilk sınavına çıkacak Beşiktaş'ı bu akşam sahasında ağırlayacak. Bu sezon hiç derbi kaybetmeyen ve evinde 390 gündür yenilmeyen Trabzonspor ve ikincilik hedefleyen Beşiktaş da mutlak 3 puan için mücadele edecek. Peki, Trabzonspor - Beşiktaş derbisi saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte Trabzonspor - Beşiktaş derbisinin muhtemel 11'leri ve maça dair merak edilenler...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 03 Nisan 2022 Pazar 07:47 Güncelleme Tarihi: 03 Nisan 2022 Pazar 07:47
TRABZONSPOR BEŞİKTAŞ MAÇI CANLI İZLE | Trabzonspor - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta? TS - BJK maçı hangi kanaldan canlı izlenebilecek?

Süper Lig'in 31. haftasında derbi, heyecanı doruğa çıkacak! TS-BJK maçının hazırlıkları devam ederken, futbolseverler dev müsabakanın detaylarını araştırmaya sorgulamayı sürdürüyor ve Trabzonspor Beşiktaş maçının muhtemel 11'leri ve yayın saati merak edilenler arasında yer alıyor. Beşiktaş, deplasmanda Trabzonspor'un konuğu olacak ve Trabzonspor 134. kez Beşiktaş ile karşı karşıya gelecek. Bugüne kadar Beşiktaş, rakibi olan Trabzonspor karşısında 54 kez galibiyet elde ederken; Trabzonspor ise Beşiktaş ile olan karşılaşmalarından 46 kez galibiyetle ayrıldı ve bu akşamki mücadelenin akıbeti ise şimdiden merak edilenler arasında yerini aldı. Peki, Trabzonspor - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta oynanacak? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? Trabzonspor Beşiktaş maçı şifresiz canlı nereden izlenir? Detaylar haberimizde...

TRABZONSPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Süper Lig'in 31. haftasında gerçekleşecek Trabzonspor - Beşiktaş karşılaşması 3 Nisan Pazar günü saat 20.30'da oynanacak ve maçı canlı izlemek isteyenler için müsabaka Bein Sports ekranlarından canlı yayınlanacak.

TRABZONSPOR - BEŞİKTAŞ MAÇININ HAKEMİ KİM?

Trabzonspor-Beşiktaş karşılaşmasını Zorbay Küçük'ün yöneteceği belli oldu.

TRABZONSPOR MUHTEMEL 11'LER:

👉UĞURCAN ÇAKIR

👉DORUKHAN TOKÖZ

👉HÜSEYİN TÜRKMEN

👉DENSWIL

👉PUCHACZ

👉BAKASETAS

👉SIOPIS

👉VISCA

👉NWAKAEME

👉ABDÜLKADİR ÖMÜR

👉CORNELIUS

BEŞİKTAŞ MUHTEMEL 11'LER:

👉ERSİN

👉VIDA

👉WELINTON

👉RIDVAN

👉ROSIER

👉SOUZA

👉CAN

👉TEIXEIRA

👉LARIN

👉N'KOUDOU

👉BATSHUAYI

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