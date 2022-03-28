Hedefimiz Devler Ligi!

Konyaspor, Şampiyonlar Ligi hedefine ulaşmak istiyor. Yeşilbeyazlıların 27 yaşındaki başarılı stoperi Abdülkerim Bardakçı, "Bu sene Allah bize nasip ederse, 100. yılımızda Konya'ya Şampiyonlar Ligi müziğini dinletmek istiyoruz. G.Saray maçından önce İlhan hoca benim konuşma yapmamı istedi. Konuşmamda, 'Herkes kariyeri, Konyaspor, ailesi için oynuyor. Ben Konya şehrine, Şampiyonlar Ligi müziğini dinletmek istiyorum' dedim. Şansıma sahada da Şampiyonlar Ligi müziği çaldı. İster istemez herkes etkilendi. Gerçekten çok kaliteli bir ekibiz. İnşallah hedefimize ulaşırız" dedi.

HERKESİN BEKLENTİSİ ÜST DÜZEYDE

Abdülkerim Bardakçı, takımda gerçek bir aile havası olduğunu vurgulayarak, "Sene başından beri şunu söylüyorum; takım olarak görmüyorum bizi, aile olarak görüyorum çünkü arkadaşlık üst seviyede. Gerçekten aile gibiyiz. Başarımızın %90'ını bu aile olayı kaplıyor. Üst sıralarda olduğunuz zaman takımın üstüne daha çok yük biniyor. Herkesin beklentisi çok üst düzeyde" ifadelerini kullandı. Sakatlığının geçtiğini de belirten tecrübeli savunmacı, milli aradan sonraki Göztepe maçına yetişeceğini sözlerine ekledi.

ÖNCELİĞİM KONYA

Transferin gözdesi olan Abdülkerim Bardakçı, önceliğinin Konyaspor olduğunu belirtti. 2025'e kadar kontratı bulunan Bardakçı, "Şu an odaklandığım tek bir nokta var, Şampiyonlar Ligi'ne gitmek. Artık gerisi ne olur, Allah bilir. Nasip diyelim" diye konuştu.