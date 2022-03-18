Karagümrük - Kayserispor 3-0 (MAÇ SONUCU - ÖZET) Emre Mor şov yaptı

Spor Toto Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 30. hafta maçında Fatih Karagümrük ile Kayserispor kritik maçta kozlarını paylaşıyor. Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan mücadelede hakem Kadir Sağlam düdük çaldı. Sağlam'ın yardımcılıklarını Aleks Taşçıoğlu ve Candaş Elbil yaptı.

Zorlu müsabakayı 3-0 kazanan ev sahibi ekip 3 puanı hanesine yazdırdı. Karagümrük'e galibiyeti getiren golleri 10, 36 ve 76. dakikalarda Emre Mor attı ve hat-trick yaptı.



Kariyeri boyunca 3 gol attığı sezon olmayan Emre Mor, profesyonel kariyerinin ilk hat-trick'ini Kayserispor karşısında yaptı ve Süper Lig'de Karagümrük formasıyla 39 yıl sonra bunu başaran ilk futbolcu oldu.



2 maç aradan sonra kazanan Karagümrük, puanını 43'e yükseltti. Kayserispor ise üst üste 4. yenilgisini alarak 38 puanda kaldı.



Karagümrük, gelecek hafta Galatasaray'a konuk olacak. Kayserispor ise sahasında Fenerbahçe'yi ağırlayacak.