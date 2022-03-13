Alanyaspor Fenerbahçe maçı CANLI | Alanyaspor Fenerbahçe canlı izle | FB maçı canlı

Süper Lig'in 29. haftasında heyecan devam ediyor. Günün son maçında Fenerbahçe deplasmanda Alanyaspor ile karşılaşıyor. İki takımın da lig ikinciliği için kıyasıya mücadele ettiği karşılaşma nefesleri kesiyor.

Maç öncesinde Fenerbahçe'nin 47, Alanyaspor'un ise 46 puanı bulunuyordu.

Alanyaspor Fenerbahçe maçını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz;

İLK 11'LER

Alanyaspor: Marafona, Juanfran, Furkan, Milunovic, Awaziem, Umut, Novais, Efkan, Efecan, Emre Akbaba, Tayfur.

Fenerbahçe: Altay, Kim, Serdar, Szalai, Osayi, Crespo, Ozan, Zajc, Mesut, Rossi, Serdar Dursun

FENERBAHÇE'DE 3 EKSİK

Sarı-lacivertli ekipte 3 futbolcu, Alanyaspor karşısında forma giyemiyor.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından 2 maç men cezası alan Mert Hakan Yandaş, takımdaki yerini alamadı.

Trabzonspor karşılaşmasında kırmızı kart gören ve bir maç men cezasına çarptırılan İrfan Can Kahveci de müsabakada görev yapamıyor.

Bu 2 oyuncunun yanı sıra sakatlığı süren Ferdi Kadıoğlu da karşılaşmada forma giyemedi.

İKİ TAKIM ARASINDA 12. RANDEVU

Fenerbahçe ile Aytemiz Alanyaspor, Süper Lig'de 12. kez karşı karşıya geliyor. İki takım arasında 2016-2017 sezonundan bu yana oynanan 11 maçtan 5'ini Fenerbahçe, 3'ünü ise Alanyaspor kazandı, 3 müsabaka da berabere sonuçlandı. Bu müsabakalarda Fenerbahçe 18 kez fileleri havalandırdı, Alanyaspor ise 12 gol kaydetti. Alanya'da oynanan karşılaşmalarda ise takımlar 2'şer galibiyet elde etti. Bir müsabakada ise eşitlik bozulmadı.