Kulüpler Birliği olağanüstü toplanıyor! MHK'nın kararı ve yayın ihalesi görüşülecek.

Türkiye Süper Lig Profesyonel Futbol Kulüpleri Vakfı Merkez Hakem Kurulu'nun aldığı hakem kararlarını görüşmek üzere olağanüstü toplanıyor.
Türkiye Futbol Federasyonu'nun Riva tesislerinde yapılacak olan toplantının yarın (10 Mart Perşembe) yapılması planlanıyor.
Toplantının ana gündeminin Merkez Hakem Kurulu'ndan çıkan yeni hakem kararları olması bekleniyor. Türkiye Futbol Federasyonu, Merkez Hakem Kurulu (MHK), Süper Lig'de görev alan hakem kadrosunu yeniden belirlerken 13 ismi listeden çıkarmıştı