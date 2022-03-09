Haberler Süper Lig Kulüpler Birliği olağanüstü toplanıyor! MHK'nın kararı ve yayın ihalesi görüşülecek.

Kulüpler Birliği olağanüstü toplanıyor! MHK'nın kararı ve yayın ihalesi görüşülecek.

Son dakika haberi: Kulüpler Birliği olağanüstü toplanma kararı aldı. 10 Mart Perşembe günü saat 12.00'deki toplantıda Merkez Hakem Kurulu'nun kararı ve yayın ihalesi görüşülecek.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 09 Mart 2022 Çarşamba 14:17 Güncelleme Tarihi: 09 Mart 2022 Çarşamba 14:37
Kulüpler Birliği olağanüstü toplanıyor! MHK'nın kararı ve yayın ihalesi görüşülecek.

Türkiye Süper Lig Profesyonel Futbol Kulüpleri Vakfı Merkez Hakem Kurulu'nun aldığı hakem kararlarını görüşmek üzere olağanüstü toplanıyor.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun Riva tesislerinde yapılacak olan toplantının yarın (10 Mart Perşembe) yapılması planlanıyor.

Toplantının ana gündeminin Merkez Hakem Kurulu'ndan çıkan yeni hakem kararları olması bekleniyor. Türkiye Futbol Federasyonu, Merkez Hakem Kurulu (MHK), Süper Lig'de görev alan hakem kadrosunu yeniden belirlerken 13 ismi listeden çıkarmıştı

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