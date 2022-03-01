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Süper Lig'de ikincilik oranları açıklandı! Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray...

Süpr Lig'de lider Trabzonspor, açık ara şampiyonluğa koşarken, gözler ikincili yani Şampiyonlar Ligi mücadelesine çevrildi. İddia Risk Yönetimi de 27. haftada alınan sonuçların ardından ikinilik oranlarını güncelledi. İşte Süper Lig'de ikincilik oranları... Beşiktaş ve Fenerbahçe...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 01 Mart 2022 Salı 18:33
Süper Lig'de ikincilik oranları güncellendi! Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray...

İddaa Risk Yönetimi, Trabzonspor'un büyük farkla liderlik koltuğunda oturduğu Süper Lig'de, sezonu hangi takımın ikinci sırada tamamlayacağına dair oranları açıkladı.

İşte oranlar:

Süper Lig'de ikincilik oranları güncellendi! Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray...

GALATASARAY - 300

Süper Lig'de ikincilik oranları güncellendi! Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray...

ALANYASPOR - 12.00

Süper Lig'de ikincilik oranları güncellendi! Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray...

ADANA DEMİRSPOR - 5.75

Süper Lig'de ikincilik oranları güncellendi! Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray...

BEŞİKTAŞ - 4.60

Süper Lig'de ikincilik oranları güncellendi! Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray...

BAŞAKŞEHİR - 3.35

Süper Lig'de ikincilik oranları güncellendi! Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray...

KONYASPOR - 3.05

Süper Lig'de ikincilik oranları güncellendi! Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray...

FENERBAHÇE - 2.80

Süper Lig'de ikincilik oranları güncellendi! Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray...

FENERBAHÇE - BEŞİKTAŞ DÜELLOSU

iddaa'da ayrıca Fenerbahçe ve Beşiktaş arasında hangi takımın ligi daha üst sırada bitireceğine dair özel bir etkinlik açıldı.

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