Süper Lig'de ikincilik oranları açıklandı! Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray...

İddaa Risk Yönetimi, Trabzonspor'un büyük farkla liderlik koltuğunda oturduğu Süper Lig'de, sezonu hangi takımın ikinci sırada tamamlayacağına dair oranları açıkladı.
İşte oranlar:
İddaa Risk Yönetimi, Trabzonspor'un büyük farkla liderlik koltuğunda oturduğu Süper Lig'de, sezonu hangi takımın ikinci sırada tamamlayacağına dair oranları açıkladı.
İşte oranlar:
GALATASARAY - 300
ALANYASPOR - 12.00
ADANA DEMİRSPOR - 5.75
BEŞİKTAŞ - 4.60
BAŞAKŞEHİR - 3.35
KONYASPOR - 3.05
FENERBAHÇE - 2.80
FENERBAHÇE - BEŞİKTAŞ DÜELLOSU
iddaa'da ayrıca Fenerbahçe ve Beşiktaş arasında hangi takımın ligi daha üst sırada bitireceğine dair özel bir etkinlik açıldı.
Fenerbahçe'nin sezonu Beşiktaş'tan daha üst sırada bitirmesine 1.57 oran verilirken, siyah - beyazlılara 1.82 oran biçildi.