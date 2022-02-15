Hadi hayırlısı

TFF Süper Lig ve TFF 1. Lig Yayın Hakları İhalesi Komisyonu dün toplandı. Yayın ihalesiyle ilgili 20 Ocak'ta başlayan süreçte, yurt içi ve yurt dışından toplam 14 firma teklif verdi. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde noter tarafından açılan teklifler, değerlendirilmek üzere Kulüpler Birliği Vakfı ve federasyon tarafından oluşturulan ihale komisyonuna sunuldu. Gerçekleştirilen komisyon toplantısına, TFF Başkanı Nihat Özdemir, birinci başkan vekili Servet Yardımcı, Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Galatasaray Başkanı Burak Elmas ile çeşitli Süper Lig kulüplerinin başkanları da katıldı.



BERABERLIK IÇINDE

Teklif sunumlarının ardından açıklamada bulunan TFF Başkanı Nihat Özdemir, 2021-2022 sezonu sonu itibarıyla Digiturk'un sözleşmesinin tamamlanacağını belirterek, "Türk futbolu için çok önemli bir gündeyiz. Hep beraber ticari değerimizi en yüksek seviyeye ulaştırmak hedefiyle yola çıktık. Türk futbolu için en iyi rakamı oluşturmak istiyorduk ve futbol ailesi olarak şu ana kadar birlik beraberlik içinde ortak bir çaba gösterdik" dedi.



TEKNOLOJIYE ODAKLI

Özdemir, şöyle devam etti: İhaleyle ilgili şartname hazırlanırken kulüplerimizin görüş ve önerileri çok önemliydi. Komisyonumuzda yer alan 4 kulüp başkanımızın da katılımlarıyla uyum içinde birçok toplantı yaptık. Bütün dünyadaki modelleri inceledik. Gelişen teknolojiyi de baz alarak yeni ürünler ve farklı paketler üzerine de odaklandık. Titiz araştırmalarımızın ardından Avrupa'da birçok ligde geçerli olan modellerden hareketle, bol seçenekler sunan, çoklu paket sistemi içeren özel bir şartnameyi de hazırladık. Türk futboluna katkı sağlamak isteyen, ihaleye talip olan yerli ve yabancı tüm seçkin kuruluşlara teşekkür ediyorum. Komisyon olarak bu teklifleri noterimizin de huzurunda açarak değerlendirmemizi yapacağız ve inşallah en iyi teklifi sunarak kazanan yayıncımızla veya yayıncılarımızla yolumuza devam edeceğiz..." ÖTE yandan TFF'den dün akşam yapılan açıklamada katılımcı firmalara 18 Şubat Cuma gününe kadar ek süre tanındığı ifade edildi.



EN BÜYÜK KAYNAK YAYIN GELİRİ

Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Ahmet Ağaoğlu da yayın gelirlerinin Türk futbolu için çok önemli olduğunu dile getirdi. Kulüplerin son dönemde ciddi ekonomik sorunları yaşadığının altını çizen Ağaoğlu şöyle devam etti: Son 2 yıldır çok ciddi ekonomik sorunlarla karşı karşıya olan futbol kulüplerimizin en önemli gelir kaynağının naklen yayın gelirleri olduğu hepimiz tarafından bilinen bir gerçek. Özellikle Anadolu kulüplerimizin gelir kaynağının yüzde 80'ini naklen yayın geliri oluşturduğu bu süreçte, yaşadığımız ekonomik sıkıntılar hem saha hem de kulüp performansında çok ciddi sorunlar ortaya çıkardı. Finansal anlamda yaşadığımız ciddi irtifa kaybının, performans olarak da irtifa kaybına sebep olduğu bir gerçek. İçinde bulunduğumuz ekonomik sorunları izole etmediğimiz sürece, finansal problemlerimiz çözüm bulmadığı takdirde, Türk futbolunun, özellikle Anadolu futbolunun arzu edilen noktaya gelmesini beklemek hayalcilikten öte bir tutum olur.