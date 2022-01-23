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Beşiktaş Fenerbahçe ve Galatasaray Anadolu'ya teslim oldu! İşte o istatistik...

Süper Lig'in 3 büyükleri Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Anadolu ekiplerine karşı istatistiği dikkat çekti. 3 büyükler, Anadolu takımlarıyla deplasmanda oynadıkları son 15 maçı kazanamadı. Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray, Anadolu ekipleriyle bu sezon dış sahada oynadığı karşılaşmalarda büyük hüsran yaşadı. Üç büyükler, bu süreçte 3,5 aydır galibiyet dahi alamadı. İştet tüm detaylar...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 23 Ocak 2022 Pazar 12:10
Beşiktaş Fenerbahçe ve Galatasaray Anadolu'ya teslim oldu! İşte o istatistik...

Tarihte görülmemiş bir şekilde Beşiktaş, F.Bahçe ve G.Saray'ın şampiyonluk yarışından erken koptuğu bu sezon, üç büyüklerin, Anadolu takımları karşısındaki kâbus gibi performansına da sahne oldu. Zira üç büyükler, Anadolu'da çıktıkları son 15 maçın hiçbirinde kazanamadı. Son galibiyeti ise sarı kırmızılılar tam 112 gün önce aldı. Aslan, Çaykur Rize'yi deplasmanda 3-2'lik skorla mağlup etmişti.

TOPLAMDA SADECE 6 PUAN ALDILAR

Bu süreç içerisinde Anadolu'ya en fazla konuk olan takım Fenerbahçe; Beşiktaş ve G.Saray'a göre daha çok puan kaybı yaşadı. Son olarak dün Sivas'ta 1-1 berabere kalan sarı lacivertliler, 6 maçta kazanamazken, Beşiktaş 5, G.Saray ise 4 müsabakada galibiyet alamadı. Kanarya söz konusu dönem içerisinde 3 puan topladı. Kartal 2 puan aldı. Aslan ise sadece 1 puan alabildi. Üç büyükler böylece söz konusu 15 karşılaşmada toplamda sadece 6 puan kazanabildi.

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