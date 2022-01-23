Beşiktaş Fenerbahçe ve Galatasaray Anadolu'ya teslim oldu! İşte o istatistik...

Tarihte görülmemiş bir şekilde Beşiktaş, F.Bahçe ve G.Saray'ın şampiyonluk yarışından erken koptuğu bu sezon, üç büyüklerin, Anadolu takımları karşısındaki kâbus gibi performansına da sahne oldu. Zira üç büyükler, Anadolu'da çıktıkları son 15 maçın hiçbirinde kazanamadı. Son galibiyeti ise sarı kırmızılılar tam 112 gün önce aldı. Aslan, Çaykur Rize'yi deplasmanda 3-2'lik skorla mağlup etmişti.

TOPLAMDA SADECE 6 PUAN ALDILAR

Bu süreç içerisinde Anadolu'ya en fazla konuk olan takım Fenerbahçe; Beşiktaş ve G.Saray'a göre daha çok puan kaybı yaşadı. Son olarak dün Sivas'ta 1-1 berabere kalan sarı lacivertliler, 6 maçta kazanamazken, Beşiktaş 5, G.Saray ise 4 müsabakada galibiyet alamadı. Kanarya söz konusu dönem içerisinde 3 puan topladı. Kartal 2 puan aldı. Aslan ise sadece 1 puan alabildi. Üç büyükler böylece söz konusu 15 karşılaşmada toplamda sadece 6 puan kazanabildi.