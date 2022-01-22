Başakşehir - Göztepe 1-2 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Başakşehir ile Göztepe, Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında kozlarını paylaştı. Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan mücadelede Arda Kardeşler düdük çaldı.

Zorlu müsabakayı 2-1 kazanan konuk ekip 3 puanın sahibi oldu. Göztepe'ye galibiyeti getiren golleri Ndiaye ve Halil Akbunar attı. Başakşehir'in tek golü Aleksic'ten geldi.



SERİ 4 MAÇA ÇIKTI!

Başakşehir'i 2-1 deviren Göztepe iyi gidişatını sürdürdü. Nestor El Maestro'nun öğrencileri Süper Lig'deki galibiyet serisini 4 maça çıkardı.

Son 4 maçından 3 puan çıkaramayan Başakşehir ise üst üste 2. mağlubiyetini aldı.

Bu sonuçla Göztepe puanını 27'ye yükseltti. Başakşehir ise 34 puanda kaldı. Süper Lig'in 24. haftasında Başakşehir deplasmanda Fenerbahçe'nin konuğu olacak. Göztepe ise sahasında Altay'ı ağırlayacak.