Haberler Süper Lig Son dakika transfer haberi: Fransızlar duyurdu! Kasımpaşa ve Fatih Karagümrük Franck Ribery'nin peşinde

Son dakika transfer haberi: Fransızlar duyurdu! Kasımpaşa ve Fatih Karagümrük Franck Ribery'nin peşinde

Son dakika transfer haberleri... Bir dönem Galatasaray forması da giyen Fransız yıldız Franck Ribery ile ilgili çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Tecrübeli futbolcunun Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa ve Fatih Karagümrük'ün listesinde olduğu öne sürüldü. İşte detaylar... (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 19 Ocak 2022 Çarşamba 08:29
TUĞÇE ERGİNKOÇ
Son dakika transfer haberi: Fransızlar duyurdu! Kasımpaşa ve Fatih Karagümrük Franck Ribery'nin peşinde

Bir dönem Galatasaray forması giyen ve ardından maaşını alamadığı gerekçesiyle Olympique Marsilya'nın yolunu tutan Franck Ribery için flaş bir iddia ortaya atıldı.

Son dakika transfer haberi: Fransızlar duyurdu! Kasımpaşa ve Fatih Karagümrük Franck Ribery'nin peşinde

Fransız basınından Footmercato'da yer alan habere göre Serie A takımlarından Salernitana forması giyen 38 yaşındaki kanat oyuncusunu, Süper Lig'den Kasımpaşa ve Fatih Karagümrük istiyor.

Son dakika transfer haberi: Fransızlar duyurdu! Kasımpaşa ve Fatih Karagümrük Franck Ribery'nin peşinde

Kariyerine Lille altyapısında başlayan Ribery, 2005 yılında kısa bir süreliğine Galatasaray forması da giymişti. Kariyerinin büyük çoğunluğunu Alman devi Bayern Münih'te geçiren Fransız yıldız, son olarak İtalya Serie A'ya yeni yükselen Salernitana ile sözleşme imzalamıştı.

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