Son dakika transfer haberi: Fransızlar duyurdu! Kasımpaşa ve Fatih Karagümrük Franck Ribery'nin peşinde

Bir dönem Galatasaray forması giyen ve ardından maaşını alamadığı gerekçesiyle Olympique Marsilya'nın yolunu tutan Franck Ribery için flaş bir iddia ortaya atıldı.
Fransız basınından Footmercato'da yer alan habere göre Serie A takımlarından Salernitana forması giyen 38 yaşındaki kanat oyuncusunu, Süper Lig'den Kasımpaşa ve Fatih Karagümrük istiyor.
Kariyerine Lille altyapısında başlayan Ribery, 2005 yılında kısa bir süreliğine Galatasaray forması da giymişti. Kariyerinin büyük çoğunluğunu Alman devi Bayern Münih'te geçiren Fransız yıldız, son olarak İtalya Serie A'ya yeni yükselen Salernitana ile sözleşme imzalamıştı.
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