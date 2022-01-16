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Giresunspor Kasımpaşa 0-2 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Son dakika spor haberi: Spor Toto Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 21. hafta maçında Giresunspor sahasında Kasımpaşa'yı ağırladı. Zorlu mücadeleyi 2-0 kazanan konuk ekip 3 puanı hanesine yazdırdı. Kasımpaşa'ya galibiyeti getiren golleri Ben Ouannes ve penaltıdan Hadergjonaj kaydetti. Giresunspor'da Pelupessy 30. dakikada kırmızı kart gördü.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 16 Ocak 2022 Pazar 18:04 Güncelleme Tarihi: 16 Ocak 2022 Pazar 18:10
Giresunspor Kasımpaşa 0-2 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Giresunspor ile Kasımpaşa Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında kozlarını paylaştı. Çotanak Stadyumu'nda oynanan müsabakada hakem Yaşar Kemal Uğurlu düdük çaldı.

Müsabakayı 2-0 kazanan konuk ekip 3 puanın sahibi oldu. Kasımpaşa'ya galibiyeti getiren golleri Ben Ouannes ve penaltıdan Hadergjonaj attı.

GİRESUNSPOR 10 KİŞİ KALDI!
Karadeniz ekibinde Pelupessy 30. dakikada direkt olarak gördüğü kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı.

Bu sonuçla Kasımpaşa puanını 21'e yükseltti. Giresunspor ise 25 puanda kaldı.

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