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Ogün Temizkanoğlu Süper Lig şampiyonluğunu ilan etti!

Süper Lig'de kıyasıya bir yaşanırken geçmişte Trabzonspor ve Fenerbahçe'de forma giyen Ogün Temizkanoğlu, flaş bir paylaşıma imza attı. Eski milli futbolcu ve spor yorumcusu Ogün Temizkanoğlu'ndan Fenerbahçe'nin Adana Demirspor'a mağlup olmasının ardından flaş bir paylaşım geldi. Temizkanoğlu, Süper Lig şampiyonunu ilan etti. İşte tüm detaylar...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 11 Ocak 2022 Salı 15:20
Ogün Temizkanoğlu Süper Lig şampiyonluğunu ilan etti!

Süper Lig'de şampiyonluk yarışını Trabzonspor, rakiplerine büyük fark atarak önde götürürken, bordo mavili takım ipi göğüslemek için büyük avantaja sahip.

Ogün Temizkanoğlu Süper Lig şampiyonluğunu ilan etti!

ŞAMPİYONU İLAN ETTİ

Futbolculuk kariyerinde Trabzonspor ve Fenerbahçe formaları giyen, A Milli Takım'ın da değişmez ismi olan Ogün Temizkanoğlu, Fenerbahçe'nin ligde dün akşam sahasında Adana Demirspor'a 2-1 mağlup olmasının ardından şampiyonu ilan etti.

Ogün Temizkanoğlu Süper Lig şampiyonluğunu ilan etti!

Spor yorumculuğu yapan 52 yaşındaki Temizkanoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ve Süper Lig tarihinin en erken şampiyonluğu..." ifadesini kullandı.

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