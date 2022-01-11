Ogün Temizkanoğlu Süper Lig şampiyonluğunu ilan etti!

Süper Lig'de şampiyonluk yarışını Trabzonspor, rakiplerine büyük fark atarak önde götürürken, bordo mavili takım ipi göğüslemek için büyük avantaja sahip.
Süper Lig'de şampiyonluk yarışını Trabzonspor, rakiplerine büyük fark atarak önde götürürken, bordo mavili takım ipi göğüslemek için büyük avantaja sahip.
ŞAMPİYONU İLAN ETTİ
Futbolculuk kariyerinde Trabzonspor ve Fenerbahçe formaları giyen, A Milli Takım'ın da değişmez ismi olan Ogün Temizkanoğlu, Fenerbahçe'nin ligde dün akşam sahasında Adana Demirspor'a 2-1 mağlup olmasının ardından şampiyonu ilan etti.
Spor yorumculuğu yapan 52 yaşındaki Temizkanoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ve Süper Lig tarihinin en erken şampiyonluğu..." ifadesini kullandı.
Ogün Temizkanoğlu bu paylaşımıyla yıllarca formasını giydiği Trabzonspor'un şampiyonluğunu ilan ederken, futbol efsanesinin bu gönderisi kısa sürede binlerce beğeni aldı.