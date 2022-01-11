Ogün Temizkanoğlu Süper Lig şampiyonluğunu ilan etti!

Süper Lig 'de şampiyonluk yarışını Trabzonspor , rakiplerine büyük fark atarak önde götürürken, bordo mavili takım ipi göğüslemek için büyük avantaja sahip.

ŞAMPİYONU İLAN ETTİ



Futbolculuk kariyerinde Trabzonspor ve Fenerbahçe formaları giyen, A Milli Takım'ın da değişmez ismi olan Ogün Temizkanoğlu, Fenerbahçe'nin ligde dün akşam sahasında Adana Demirspor'a 2-1 mağlup olmasının ardından şampiyonu ilan etti.